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TIMETURK / SPOR / TRT1'in Yeni Dizisi Hacı Bayram-ı Veli ne zaman yayınlanacak? Hacı Bayram-ı Veli dizi başladı mı? Hacı Bayram-ı Veli hangi günler yayınlanacak?

TRT1'in Yeni Dizisi Hacı Bayram-ı Veli ne zaman yayınlanacak? Hacı Bayram-ı Veli dizi başladı mı? Hacı Bayram-ı Veli hangi günler yayınlanacak?

TRT 1'de yayınlanan Aşkın Yolculuğu: Yunus Emre dizisinin devamı niteliğindeki yeni tarih dizisi Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli’nin ilk bölümü bugün akşam, (11 Şubat) TRT 1 ekranında izleyiciyle buluşuyor. Bu akşam izleyici karşısına çıkacak olan yeni dizi daha başlamadan izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı.

2 Saat Önce
2022-02-11 21:21:28
TRT1'in Yeni Dizisi Hacı Bayram-ı Veli ne zaman yayınlanacak? Hacı Bayram-ı Veli dizi başladı mı? Hacı Bayram-ı Veli hangi günler yayınlanacak?

TRT 1 ekranlarında Aşkın Yolculuğu: Yunus Emre dizisinin devamı niteliğindeki yeni dizinin çekimlerine başlandı. İşte ilk bölümü ile bu akşam (11 Şubat) TRT 1 ekranlarında yayınlanacak olan Aşkın Yolculuğu Hacı Bayram-ı Veli yeni dizisinin oyuncu kadrosu ve teması haberimizde.

Ankara Kara Medrese'de bir molla olan Numan'ın, Somuncu Baba ile yolunun kesişmesinin ardından tasavvufla tanışmasını anlatıyor. Senaryosunu İsa Yıldız'ın kaleme aldığı dizinin yönetmenliğini ise Kamil Aydın ve Yücel Hüdaverdi üstleniyor.

Hazırlıklarına aylar önce başlanan dizinin çekimleri için İstanbul'da kurulan bir platoda Ankara, Bursa ve Adana şehirlerinin tarihi halleri aslına uygun olarak inşa edildi.

Yapımcılığını Tekden Film'in üstlendiği dizinin hazırlıklarına yaklaşık altı ay önce başlanmıştı. Başrollerinde Burak Sevinç ve Derda Yasir Yena'ın yer alacağı dizinin oyuncu kadrosunda ayrıca Sena Çakır, Fırat Kopkorur, Sinan Albayrak, Kemal Başar ve Hüseyin Soysalan yer alıyor.

Oyuncular;Burak Sevinç

MOLLA NUMAN

Hüseyin Soysalan

SOMUNCU BABA

Atakan Yarımdünya

ABDAL MURAT

Sinan Albayrak

MEVLÜT BEY

Sena Çakır

AYŞE HATUN

Fırat Topkorur

MOLLA RÜSTEM

Kemal Başar

ŞEYH MURAT

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