Tribünlerde çatışma çıktı, saha kenarındaki teknik direktör vuruldu

Arjantin'de Hurricane Las Heras ile Ferro de General Pico arasında oynanan maç, silah sesleri nedeniyle iptal oldu. Ferro de General Pico Teknik Direktörü Mauricio Romero, yaralandı.

Arjantin Federal A Ligi'nde Hurricane Las Heras ile Ferro de General Pico, Mendoza'da karşı karşıya geldi. Karşılaşma Hurricane Las Heras'ın 3-1 önde götürdüğü sırada bir taraftarın silahla ateş açması sonucu ertelendi.

Maçın 33. dakikasında tribünlerden bir anda silah sesleri yükselmeye başladı. Arjantin medyasında yer alan habere göre, bir taraftarın açtığı ateş sonrası futbolcular, teknik heyetler ve hakemler, doğrudan soyunma odasına koştu.

Bu esnada Ferro de General Pico Teknik Direktörü Mauricio Romero'nun omzuna isabet eden kurşunla yaralandığı öğrenildi.

İlk tedavisi hemen saha içinde yapılan Mauricio Romero, daha sonra hastaneye kaldırıldı. Yapılan ilk açıklamada Mauricio Romero'nun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Sputnik

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.