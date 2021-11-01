DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Barcelona'da Sergio Agüero en az 3 ay yok
Halk Sağlığı'ndan 'miadı geçmiş solisyon' iddiasına yalanlama
Golcü oyuncu Cenk Tosun geri dönüyor! Tam 7 ay sonra...
ABD'den sabitkoinlere düzenleme girişimi
Moderna aşısına ‘kalp kası iltihabı’ engeli
Ev hapsindeki Sudan Başbakanı Hamduk’tan çağrı
Rasathane böyle topa tutuldu
Lübnan'ın en eski İngilizce gazetesi kapandı
Binalar sorunlu tedbir zorunlu
Pentagon’dan F-35 açıklaması
Tribünlerde çatışma çıktı, saha kenarındaki teknik direktör vuruldu
Şirketler doğalgaz zammına ne diyor?
Gürcistan Başbakanı Garibaşvili: Kafkaslar buzulların yüzde 40'ını kaybetti
Roma sokaklarında Kovid bitmiş
‘Bisiklet Şehri Sakarya’ Kızılay Haftasını bisiklet sürerek kutladı

TIMETURK / SPOR / Tribünlerde çatışma çıktı, saha kenarındaki teknik direktör vuruldu

Tribünlerde çatışma çıktı, saha kenarındaki teknik direktör vuruldu

Arjantin'de Hurricane Las Heras ile Ferro de General Pico arasında oynanan maç, silah sesleri nedeniyle iptal oldu. Ferro de General Pico Teknik Direktörü Mauricio Romero, yaralandı.

2 Saat Önce
2021-11-01 23:12:46
Tribünlerde çatışma çıktı, saha kenarındaki teknik direktör vuruldu

Arjantin Federal A Ligi'nde Hurricane Las Heras ile Ferro de General Pico, Mendoza'da karşı karşıya geldi. Karşılaşma Hurricane Las Heras'ın 3-1 önde götürdüğü sırada bir taraftarın silahla ateş açması sonucu ertelendi.

Maçın 33. dakikasında tribünlerden bir anda silah sesleri yükselmeye başladı. Arjantin medyasında yer alan habere göre, bir taraftarın açtığı ateş sonrası futbolcular, teknik heyetler ve hakemler, doğrudan soyunma odasına koştu.

06a696259b

Bu esnada Ferro de General Pico Teknik Direktörü Mauricio Romero'nun omzuna isabet eden kurşunla yaralandığı öğrenildi.

İlk tedavisi hemen saha içinde yapılan Mauricio Romero, daha sonra hastaneye kaldırıldı. Yapılan ilk açıklamada Mauricio Romero'nun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Sputnik

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş