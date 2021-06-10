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Trendyol milli futbol takımları resmi sponsoru oldu
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Trendyol milli futbol takımları resmi sponsoru oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) öncesinde sponsorluk anlaşması imzaladı.. E-ticaret sitesi Trendyol, ülkenin değerlerinin yanında olmayı sorumlulukları olarak gördüklerini belirtti.

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10.06.2021 15:02:28
Trendyol milli futbol takımları resmi sponsoru oldu

Türkiye'nin en çok tercih edilen e-Ticaret sitelerinden olan Trendyol, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) milli futbol takımları resmi sponsoru olduğunu açıkladı. Ayrıca şirket Kadın Milli Takımlar ve eMilli Takımları'nın da resmi sponsorluğunu üstlenerek, Ay-Yıldızlıları destekleyecek. Trendyol Grubu Başkanı, paylaştığı açıklamada, Trendyol olarak ülkenin değerlerinin yanında olmayı sorumlulukları olarak gördüklerini belirtti. 

Türk bayrağını tüm dünyada dalgalandıran milli değer olan A Milli Futbol Takımı'nın resmi sponsoru olmaktan heyecan duyduklarını aktaran Çetin, "Kadın ve eMilli takımlarımızı da bu iş birliği kapsamında desteklemekten ve başarılarına katkı sağlamaktan da ayrıca gururluyuz" diye ekledi.

İşte Trendyol'un Futbol milli takımları sponsorluğunu açıkladığı tweet;

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Açıklamanın devamında Çetin, Kalplerimiz 'de, cuma günü ilk maçına çıkacak olan A Milli Futbol Takımımız ile beraber atıyor. Milli takımımızın yine hepimizi gururlandıracak büyük başarılara imza atacağına yürekten inanıyoruz. Türkiye'nin Trendyol'u olarak milli takımımıza başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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