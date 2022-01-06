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TIMETURK / SPOR / Transfer kasasını 'Çilingir Feghouli' açacak

Transfer kasasını 'Çilingir Feghouli' açacak

Galatasaray, transfer kasasını yıllık 3 milyon 850 bin avro alan Cezayirli Feghouli ile açmak istiyor. Yıldız futbolcu, takımdan ayrılması halinde ücret yükünde açtığı boşluk ile Cimbom'a ilaç olacak.

19 Dakika Önce
2022-01-06 06:31:39
Transfer kasasını 'Çilingir Feghouli' açacak

Ara transfer dönemi yaklaşırken Galatasaray'ın ihtiyaç listesi kabarık. Kaleci, orta saha ve forvet takviyeleri yaparak ligin ikinci yarısında zirveyle puan farkını azaltmak isteyen Aslan Avrupa vizesi almayı yeni hedef olarak belirlemek istiyor. Ancak maddi sıkıntılar Aslan'ı bir hayli zorluyor. Geçtiğimiz gün teknik direktör Fatih Terim ile bir araya gelen Başkan Burak Elmas da satmadan oyuncu almalarının bir hayli zor olduğunun altını çiziyor.

YILDIZLARA VETO

Avrupa'da son 16 turunda yoluna devam eden Cimbom, gösterdikleri performansla dev kulüplerin radarına giren Kerem ve Marcao'yu satmayacak. Buna karşılık Yedlin, Luyindama, Babel ve Diagne'ye hiçbir teklif gelmemesi hesapları bozuyor. Yıllık 3 milyon 850 bin avro kazanan Feghouli, Visca'nın Trabzon'a transferinin ardından Başakşehir'in gündeminde. Eğer Cezayirli yıldız Başakşehir ile anlaşırsa ücret yükünde açılan boşluk Cimbom'a ilaç olacak.

Türkiye

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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