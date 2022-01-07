Trabzonspor - Yeni Malatyaspor maçını donmadan HD olarak canlı izle!

Süper Lig'de ikinci yarının açılış maçında Trabzonspor kendi saha ve seyircisi önünde Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor. Peki bu zorlu mücadele hangi kanaldan naklen yayınlanacak?