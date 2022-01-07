Trabzonspor - Yeni Malatyaspor maçını donmadan HD olarak canlı izle!
Süper Lig'de ikinci yarının açılış maçında Trabzonspor kendi saha ve seyircisi önünde Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor. Peki bu zorlu mücadele hangi kanaldan naklen yayınlanacak?
2022-01-07 10:59:34
Süper Lig'de ikinci yarının açılış maçında Trabzonspor kendi saha ve seyircisi önünde Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor. Peki bu zorlu mücadele hangi kanaldan naklen yayınlanacak?
Trabzonspor - Yeni Malatyaspor maçı bu akşam saat 20:00'da oynanacak.
Trabzonspor - Yeni Malatyaspor maçı hangi platformdan naklen yayınlanacak?
Trabzonspor - Yeni Malatyaspor maçı beIN Sports HD 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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