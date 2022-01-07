Trabzonspor-Yeni Malatyaspor maçı kaçta? Trabzonspor maçını hangi kanal veriyor? Trabzonspor'un kaç puanı var?

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 20'nci haftasında Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Trabzonspor maçının hakemi kim? Yeni Malatyaspor'un kaç puanı var? Trabzonspor kaç puana sahip? soruları isi futbolseverlerin en çok merak ettiği konular arasında.