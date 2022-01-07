Trabzonspor-Yeni Malatyaspor maçı kaçta? Trabzonspor maçını hangi kanal veriyor? Trabzonspor'un kaç puanı var?
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 20'nci haftasında Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Trabzonspor maçının hakemi kim? Yeni Malatyaspor'un kaç puanı var? Trabzonspor kaç puana sahip? soruları isi futbolseverlerin en çok merak ettiği konular arasında.
2022-01-07 19:52:01
Spor Toto Süper Lig'in 20'nci haftasında Trabzonspor ile Yeni Malatyaspor karşılaşıyor.
Maç Medical Park Stadyumu'nda oynanacak. Maçın hakemi ise Fırat Aydınus.
Trabzonspor maçı saat kaçta?
Trabzonspor - Yeni Malatyaspor karşılaşması bugün 20:00'de başlayacak.
Maçı hangi kanal veriyor?
Hakem Fırat Aydınus'un yardımcılıklarını Kerem Ersoy ile Samet Çiçek yapacak.
Mücadele beIN Sports HD 1 üzerinden canlı olarak yayımlanacak.
Trabzonspor'un kaç puanı var?
Ligde ilk sırada bulunan Trabzonspor'un 46 puanı bulunuyor
Yeni Malatyaspor kaçıncı?
Ligin en altında 20. sırada yer alan Yeni Malatyaspor'un 15 puanı bulunuyor
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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