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Trabzonspor-Yeni Malatyaspor maç sonucu I Trabzonspor'un golünü kim attı? Trabzon'un puanı kaç oldu?
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TIMETURK / SPOR / Trabzonspor-Yeni Malatyaspor maç sonucu I Trabzonspor'un golünü kim attı? Trabzon'un puanı kaç oldu?

Trabzonspor-Yeni Malatyaspor maç sonucu I Trabzonspor'un golünü kim attı? Trabzon'un puanı kaç oldu?

Medical Park Stadyumu'nda oynanan maçta Fırat Aydınus düdük çaldı. Fırat Aydınus'un yardımcılıklarını Kerem Ersoy ile Samet Çiçek üstlendi. Maçı kaç biletli seyirci izledi? İşte Trabzonspor maçına dair ayrıntılar...

1 Saat Önce
2022-01-07 22:05:29
Trabzonspor-Yeni Malatyaspor maç sonucu I Trabzonspor'un golünü kim attı? Trabzon'un puanı kaç oldu?

Spor Toto Süper Lig'in 20'nci haftasında Trabzonspor, Yeni Malatyaspor'u konuk etti.

Medical Park Stadyumu'nda oynanan maçta Fırat Aydınus düdük çaldı. Fırat Aydınus'un yardımcılıklarını Kerem Ersoy ile Samet Çiçek üstlendi.

Trabzonspor'un golünü kim attı?

23. dakikada Nwakaeme'nin sol taraftan ceza sahası içine doğru gönderdiği topu iye takip eden Cornelius'un vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ertaç'ın solundan ağlarla buluştu ve ev sahibini 1-0 ile öne geçirdi.

Maçın ilerleyen dakikalarında ise gol olmadı.


Trabzonspor maçını kaç kişi izledi?

Bordo-mavili taraftarlar, ikinci devrenin açılış maçına büyük ilgi gösterdi. Biletler yüzde 84 oranında tükenirken, 38 bin 742 biletten 32 bin 570'i satıldı.

Trabzonspor'un puanı kaç oldu?

Ligde ilk sırada bulunan Trabzonspor'un 46 puanı bulunuyordu son karşılaşma ile 3 puanı hanesine yazdıran Trabzonspor böylelikle puanını 49'a yükseltmiş oldu

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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