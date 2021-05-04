Trabzonspor yeni golcüsünü Çin'de buldu! Sürpriz isim

Forvet arayışların hızlandıran Trabzonspor, Çin takımından ayrılan Tiquinho Soares için ahrekete geçti.

3.5 sezonluk Porto kariyerinde 65 gol atan 30 yaşındaki Brezilyalı forvetin pek çok talibi bulunmasına rağmen Trabzonspor elini çabuk tutuyor.

Yeni golcü belli oldu

Oyuncuya imza parası ve bonusların yer aldığı cazip bir sözleşme teklif edecek olan Bordo-Mavililer, bir an önce prensip anlaşmasına varmayı hedefliyor. Teknik heyetin de oyuncuyla ilgili olumlu rapor verdiği öğrenildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.