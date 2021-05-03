Trabzonspor ve Beşiktaş transferde karşı karşıya! İşte o genç yetenek

Trabzonspor ve Beşiktaş, Makedon genç yetenek Besar Gudjufi'nin peşine düştü.

Trabzonspor, son dönemde Avrupa'da adından söz ettiren Makedon futbolunun genç yeteneği Besar Gudjufi'nin peşinde...

Yeni Eljif Elmas

Fenerbahçe'nin Napoli'ye sattığı Eljif Elmas'a benzetilen 16 yaşındaki sol kanat oyuncusu, Belasica Strumica forması ile 12 maçta 2 gol ve 3 asistlik bir performans sergileyerek tüm dikkatleri üstüne çekti.

Sabah

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