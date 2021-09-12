DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Real Madrid, Celta Vigo'yu parçaladı: 5-2
Evinin ahırını atölyeye çevirdi, çitlembik yağı üretiyor
Afganistan hükümetine İslami yönetim modeli çağrısı
33 Yıllık Muhtarın Mahalleyi Gezdiği Makam Aracı Şaşırtıyor
Bisiklet Turunda Yolları Kesişen Turistler Konya’da Mola Verdi
Kombi bakımı ve tasarruf adımları
Ukrayna, 4 Bayraktar TB2 İHA daha satın alacak
Ekonomist Gür'den enflasyon yorumu: Faiz silahı ile gıda fiyatlarını düşüremezsiniz
Trabzonspor'un yıldızıydı! Oyundan erken alınan Abdülkadir Ömür gözyaşlarına boğuldu
Anne sütünü artıran 5 besin
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı: Galatasaray iyi takım, cezalandırır
8 aylık yaş meyve sebze ihracatının şampiyonu kiraz ve domates oldu
Esed ailesi, Nusayrilik, Baas ve kan bağı rejimi
Schengen vizesi alma rehberi
ANALİZ: Hindistan'ın Taliban'dan önce Afganistan'a yaptığı büyük yatırımlar ne olacak?

TIMETURK / SPOR / Trabzonspor'un yıldızıydı! Oyundan erken alınan Abdülkadir Ömür gözyaşlarına boğuldu

Trabzonspor'un yıldızıydı! Oyundan erken alınan Abdülkadir Ömür gözyaşlarına boğuldu

Trabzonspor'un Galatasaray ile berabere kaldığı maçın ilk yarısında oyundan alınan genç oyuncu Abdulkadir Ömür gözyaşlarına hakim olamadı.

2 Saat Önce
2021-09-12 23:03:38
Trabzonspor'un yıldızıydı! Oyundan erken alınan Abdülkadir Ömür gözyaşlarına boğuldu

Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür, Galatasaray derbisi sırasında tepki çeken isim oldu.

İlk gol öncesi topu kaptıran ve kaptırdığı top gole dönüşen Abdülkadir Ömür, yenilen ikinci gol sonrasında da tepki çekti. Sahaya giren bir Trabzonspor taraftarı, Abdülkadir Ömür'ün üstüne forma atarak 'Düzgün top oyna' dedi.

Sahada morali bozulan Abdülkadir Ömür, 37. dakikada oyundan alındı.

Taraftar ıslıkladı

Abdülkadir Ömür sahayı terk ederken Trabzonspor tribünleri tarafından ıslıklandı. Takım arkadaşları gözyaşları içinde yedek kulübesinde oturan Abdülkadir'i teselli etmeye başladı.

Devre arasında Taylan Antalyalı da milli futbolcunun yanına giderek oyuncuya destek oldu.

Öte yandan, 22 yaşındaki oyuncu Trabzonspor formasıyla çıktığı 100. lig maçına çıktı.
(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş