Trabzonspor'un yıldızı Yunus Mallı adım adım İstanbulspor'a!

Trabzonspor'da top koşturan Yunus Mallı'ya Süper Lig'in yeni ekiplerinden İstanbulspor kanca attı.

Trabzonspor'da yeni sezonda kadro planlaması içersinde yer almayan ve birçok Süper Lig ekibinin yakından takip ettiği Yunus Mallı'ya bir talip daha çıktı.

İSTANBULSPOR YUNUS MALLI'YI İSTİYOR!

Trabzonspor ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan ve gelecek sezon kadroda düşünülmeyen Yunus Mallı'ya Süper Lig'e yükselme başarısı gösteren İstanbulspor'un yakın markaja aldığı öğrenildi. Sarı siyahlı ekibin Yunus Mallı için Trabzonspor ile bir görüşme gerçekleştireceği iddia edildi.

Yunus Mallı bu sezon bordo mavili ekipte 10 maçta forma şansı bulabildi. Milli yıldızın 2023 yılına kadar da sözleşmesi bulunuyor.

KAYNAK: TİMETÜRK