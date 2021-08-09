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TIMETURK / SPOR / Trabzonspor'un yeni transferi bugün geliyor! İşte detaylar

Trabzonspor'un yeni transferi bugün geliyor! İşte detaylar

Trabzonspor, Parma'da top koşturan Andreas Cornelius ile el sıkıştı.

8 Saat Önce
2021-08-09 08:44:44
Trabzonspor'un yeni transferi bugün geliyor! İşte detaylar

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Trabzonspor'un Andreas Cornelius transferinin rakamları da ortaya çıktı. Fırtına, Danimarkalı yıldız için Parma'ya 5 milyon euro ödeyecek. Cornelius da 1.5 milyon euro maaş ve her yıl için 1 milyon euro imza parası alacak. Parma ile sadece taksitlendirme üzerinden pazarlıklar sürüyor.

 

Trabzonspor uçak gönderdi!

Bordo mavili ekip Parma ile anlaşma sağladığı takdirde Danimarkalı forvetin bugün Trabzonspor'un gönderdiği uçakla Türkiye'ye geleceği kaydedildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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