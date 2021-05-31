Trabzonspor'un yeni sol bek adayı: Saracchi

Trabzonspor son olarak Galatasaray'da forma giyen Saracchi için harekete geçti.

Yaz transfer dönemine Gervinho ve Bruno Peres'i kadrosuna katarak başlayan Trabzonspor'da çalışmalar hız kesmeden sürüyor. Daha birçok isim için görüşmeleri sürdüren bordo-mavili ekipte gözler Galatasaraylı yıldıza çevrildi.Alternatif oyuncular üzerinde de durmaya başlayan

Trabzonspor'da transfer gündemine gelen son aday; Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Uruguaylı yıldız Marcelo Saracchi oldu.

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