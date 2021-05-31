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Trabzonspor'un yeni sol bek adayı: Saracchi

Trabzonspor son olarak Galatasaray'da forma giyen Saracchi için harekete geçti.

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Google News - Timeturk
31.05.2021 12:37:02
Trabzonspor'un yeni sol bek adayı: Saracchi

Yaz transfer dönemine Gervinho ve Bruno Peres'i kadrosuna katarak başlayan Trabzonspor'da çalışmalar hız kesmeden sürüyor. Daha birçok isim için görüşmeleri sürdüren bordo-mavili ekipte gözler Galatasaraylı yıldıza çevrildi.Alternatif oyuncular üzerinde de durmaya başlayan

Trabzonspor'da transfer gündemine gelen son aday; Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Uruguaylı yıldız Marcelo Saracchi oldu.

Fanatik

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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