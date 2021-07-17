Trabzonspor'un yeni golcüsü İtalya'dan! İşte o isim

Golcü arayışlarını hızlandıran Trabzonspor, İtalya Serie A'da top koşturan Gianluca Lapadula için tekrardan harekete geçti.

Kolombiya basınında yer alan haberlerde, Serie A'da küme düşen Benevento'nun formasını giyen 31 yaşındaki golcü için şu ana kadar en ciddi teklifin Trabzonspor tarafından yapıldığı belirtildi.

Copa America'da Peru forması ile çıktığı 7 maçta 4 gol ve 1 asist yapan Gianluca Lapadula, turnuvaya damga vurmuştu. Teknik Direktör Abdullah Avcı, bu transferin bitirilmesini çok istiyor. Olumsuz bir yanıt alınırsa listedeki diğer isimlerle görüşmeler yapılacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.