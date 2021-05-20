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Trabzonspor'un yeni golcü adayı : Michy Batshuayi

Forvet arayışlarını hızlandıran Trabzonspor, Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace'da top koşturan Michy Batshuayi için kolları sıvadı.

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20.05.2021 13:25:14
Trabzonspor'un yeni golcü adayı : Michy Batshuayi

Önümüzdeki sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak isteyen Trabzonspor golcü işini sıkı tutuyor... Forvet arayışlarını sürdüren ve eski yıldızı Alexander Sörloth için nabız yoklayan Bordo-Mavililer her ihtimale karşı alternatif isimler üzerinde de çalışmalarını sürdürüyor. Cornelius ile görüşmelerini devam ettirken, Kenan Karaman'ı ise hücum hattına joker olarak düşünen Karadeniz ekibinin gündemine Michy Batshuayi'nin girdiği öğrenildi. Bonservisi Chelsea'de bulunan ve geride bıraktığımız sezonu Crystal Palace'da geçiren Belçikalı golcü için maliyet araştırmaları başladı.

Yeni maceraya hazır

Kariyerinde Dortmund ve Valencia gibi kulüpler olan ancak son dönemlerde düşüşe geçen 27 yaşındaki oyuncunun eski performansına ulaşmak adına yeni bir maceraya hazır olduğu kaydedildi. Oyuncu izleme ekibi ve Abdullah Avcı'ya sunulan Batshuayi için olumlu rapor gelmesi durumunda Fırtına'nın harekete geçeceği de gelen haberler arasında.

(Fanatik)

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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