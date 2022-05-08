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TIMETURK / SPOR / Trabzonspor'un şampiyonluğu İstanbul'da kutlandı

Trabzonspor'un şampiyonluğu İstanbul'da kutlandı

Trabzonspor'un 38 yıl sonra Spor Toto Süper Lig'de elde ettiği şampiyonluk, İstanbul'da kutlandı.

1 Gün Önce
2022-05-08 23:11:03
Trabzonspor'un şampiyonluğu İstanbul'da kutlandı

Yenikapı Etkinlik Alanı'nda düzenlenen törene, bordo-mavili taraftarlar büyük ilgi gösterdi.

Meşale ve havai fişek gösterilerinin yapıldığı etkinlikte Trabzonlu sanatçılar sahne aldı. Binlerce taraftarın cep telefonu ışıklarıyla müzik eşliğinde yaptıkları görsel şov, dikkati çekti.

Etkinlikte açıklamalarda bulunan Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, elde ettikleri şampiyonlukta taraftarın büyük paya sahip olduğunu belirtti.

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Şampiyonluk dolayısıyla yaptıkları kutlama törenlerinin dünyada gıpta ile izlendiğine vurgu yapan Ağaoğlu, "Farklılığımızı ortaya koyduk. 'Trabzonspor küllerinden doğdu' dediler. Bu ateş hiç sönmemişti. Eğer sönseydi bugün milyonlar her yerde, 176 bin kişi Yenikapı'da olmazdı. Bu şampiyonlukta en büyük pay sahibi sizsiniz. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Trabzonspor taraftarının tezahüratlarına "İşte taraftar, işte şampiyon" diyerek karşılık veren Ahmet Ağaoğlu, "Sevincimizi doya doya yaşayalım. Eğlenelim ama aşırıya kaçmayalım. Hiç kimseyle farklı bir davranış içine girmeyelim. Rakiplerin tacizleri asla size yanlış bir şey yaptırmasın. Sadece kendi mutluluğumuzu yaşayalım. Herkes şunu söylüyor; 'En büyük biziz.' Olabilirsiniz ama biz farklıyız çünkü Trabzonsporuz." şeklinde konuştu.

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Son olarak belirledikleri yeni sloganı duyuran Ağaoğlu, "Maç ve şampiyonluk kaybedebilirsiniz ama eğer karakterinizi kaybederseniz her şeyinizi kaybedersiniz. Bu karakterli dik duruşunuz hiçbir zaman bozulmasın. Sizden tek isteğim bu. Yeni sloganımız şu: Farklıyız ve karakterimizle şampiyon olduk." diyerek sözlerini tamamladı. Ahmet Ağaoğlu, konuşmasının ardından taraftara üçlü çektirdi. AA .

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