Trabzonspor'un kiraladığı futbolcuların performans raporu! Birçoğu bekleneni veremedi

Trabzonspor'un sezon başında birçok takıma kiralık olarak gönderdiği bazı futbolcular formaya hasret kaldı.

Süper Lig'de Demir Grup Sivasspor'u evinde 1-0 yenen Trabzonspor hanesine 3 puan yazıdırmayı başardı ve BAY haftasına girdi. Bordo mavililerde bu sezon başında kiralanan oyuncuların performansı ise yüzleri güldürmedi. Gazete Damga'dan Burak Zihni'nin habeirne göre futbolcuların çoğu beklentileri karşılayamazken Koita ve Flavio ise sakatlıkla boğuşuyor. Hakan Yeşil ve Jean Evrard Kouassi ise bu anlamda yüzleri güldüren iki isim oldu.

Trabzonspor'un kiralık raporu

Fode Koita: Kasımpaşa'dan 1.5 milyon euroya yakın bir ücret karşılığı gelen ve sadece 1 asist yaparak sezonu tamamlayan Fode Koita, antrenman futbolcusu dahi olamamış ve 1 yılda neredeyse katkı sağlayamamıştı. Gineli futbolcuyu eski takımı 400 bin euro ücret ödemesi karşılığında kiraladı. Deneyimli forvet sakatlıktan burada da kurtulamadı ve henüz maça çıkmadı.

Jean Evrard Kouassi: Çin'den 1.4 milyon euro garanti ücretle gelen Fildişili oyuncu hazır olmaması nedeniyle Karagümrük'e 700 bin euro garanti bedel ve performansa bağlı 300 bin euro ücretle kiralandı. İlk maçında son 32 dakika oynamasının ardından sonrasında takıma adapte oldu ve sürekli ilk 11 çıktı. Son oynanan Ümraniyespor mücadelesinde 1 asist yaptı.

Safa Kınalı: Geçen sezonu Tuzlaspor'da geçiren Safa Kınalı'nın yeni adresi Altınordu oldu. İlk haftalarda 11 şansı bulsa da sonrasında takımdan kesildi. Son iki haftada oynanan Samsunspor ve Denizlispor maçlarında birer dakika forma giyebildi. 23 yaşındaki oyuncu sadece Gençlerbirliği'ne gol atabildi.

Flavio: Giresunspor'dan sonra Suudi Arabistan'ın Al-Taawoun takımına kiralanan Flavio da şanssız isimlerden biri oldu. İlk 4 haftada gösterdiği performansla kulübün en iyilerinden biri haline gelen Brezilyalı orta saha şu an sakatlıklarla boğuşuyor.

Hakan Yeşil: Trabzonspor taraftarının beklentilerinin yüksek olduğu isimlerden biri olarak takımda kendisine yer bulan ancak bu sezon Adanaspor'a kiralanan genç futbolcu, turuncu beyazlıların orta sahasına adını yazdırmayı başardı. Çıktığı 8 maçta da 1 gol attı.

Enis Destan: Altınordu'dan geçen sezonun devre arasında transfer edilen genç forvet, Polonya'nın Warta Poznan takımına gönderildi. Her ne kadar golle başlasa da devamında sadece 1 kez daha fileleri sarsabildi ve 265 dakika sahada kalabildi.

Arda Akbulut: Uğurcan Çakır sonrasında eldivenlerin teslim edilebileceği isimlerden biri olarak görülen Arda Akbulut, yıldız kalecinin takımda kalması sonrasında Bandırmaspor'a kiralanmıştı. Ancak burada beklentileri karşılayamadı. 9 maça çıkan yeni kulübünde forma şansı bulamadı.

Murat Cem Akpınar: Kocaelispor sonrasında sezon başında Giresunspor'un yolunu tutan 23 yaşındaki oyuncu her ne kadar 10 maçta forma giyse de dakika bazında sadece 5 karşılaşmada oynadı. 475 dakika sahada kalan Akpınar, kupada 1 gol attı.