DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Trabzonspor'un gollerini kim attı? Trabzonspor'un kaç puanı var?
Pakistan'dan Afganistan'da barış ve istikrar için somut adım çağrısı
Şerbetli tatlıları hazırlarken bu hatalara düşmeyin
Cezayir’den ‘Türkiye-Afrika ortaklığı’ açıklaması
Beynindeki tümör burundan müdahale ile temizlendi
Bahçeli: TÜSİAD’ın açıklaması sorunlu, Kılıçdaroğlu ile paslaşıyor
“Kesişme; İyi ki Varsın Eren”in afişi ilk kez yayınlandı!
Vücudunuzdaki 'Yeniden Başlat' tuşunun nerede olduğunu biliyor musunuz?
20 Aralık Pazartesi okullar tatil mi? Kar tatili hangi şehirlerde uygulanacak?
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 805 bin 823'e çıktı
Galatasaray - Başakşehir maçını donmadan HD olarak canlı izle!
Genç doktor, kalp krizinden öldü
ASELSAN 'Katar' iddialarına karşı hukuki süreç başlattı
Kaderimin Oyunu 3. bölüm full hd izle | Kaderimin Oyunu yeni bölüm tek parça
Bakan Dönmez: Çiftçi artık kendi elektriğini üretebilecek

TIMETURK / SPOR / Trabzonspor'un gollerini kim attı? Trabzonspor'un kaç puanı var?

Trabzonspor'un gollerini kim attı? Trabzonspor'un kaç puanı var?

Lider Trabzonspor bu hafta evinde Hatayspor'u konuk etti. Trabzonspor'un kaç puanı var? Trabzonspor'un gollerini kim attı? Trabzonspor maçında kaç bilet satıldı?

11 Dakika Önce
2021-12-18 18:44:53
Trabzonspor'un gollerini kim attı? Trabzonspor'un kaç puanı var?

Spor Toto Süper Lig'in 17'nci haftasında lider bordo mavili ekip Trabzonspor ile Hatayspor karşı karşıya geldi. Bordo-mavililer karşılaşmadan 2-0 galip ayrılarak bu haftayı da puan kayıpsız atlattı.

Trabzonspor'un kaç puanı var?

Liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor bu sonuçla puanını 42'ye yükseltti.

Trabzonspor'un gollerini kim attı?

24. dakikada Hamsik pasında topla buluşan Cornelius sol çaprazdan ceza sahası içine koşu yapan Djaniny ile topu buluşturdu. Meşin yuvarlağı önüne alan Djaniny'ni kaleci Munir'in solundan topu ağalarla buluşturdu. 1-0
38. dakikada sol taraftan Denswill'in yerden penaltı noktasına doğru gönderdiği topa ayağının içiyle düzgün bir vuruş yapan Cornelius meşin yuvarlağı kaleci Munir'in solundan ağlarla buluşturdu. 2-0

Trabzonspor maçında kaç bilet satıldı?

Bordo mavili taraftarlar şampiyonluk yolunda ilerleyen takımlarına destek olmak için gişelere akın etti. Trabzonspor-Atakaş Hatayspor maçında stadyumun yüzde 88'lik bölümünün biletleri tükenirken bilet satış rakamı 36 bini geçti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

SON VİDEOLAR

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş