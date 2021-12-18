Trabzonspor'un gollerini kim attı? Trabzonspor'un kaç puanı var?
Lider Trabzonspor bu hafta evinde Hatayspor'u konuk etti. Trabzonspor'un kaç puanı var? Trabzonspor'un gollerini kim attı? Trabzonspor maçında kaç bilet satıldı?
2021-12-18 18:44:53
Spor Toto Süper Lig'in 17'nci haftasında lider bordo mavili ekip Trabzonspor ile Hatayspor karşı karşıya geldi. Bordo-mavililer karşılaşmadan 2-0 galip ayrılarak bu haftayı da puan kayıpsız atlattı.
Trabzonspor'un kaç puanı var?
Liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor bu sonuçla puanını 42'ye yükseltti.
Trabzonspor'un gollerini kim attı?
24. dakikada Hamsik pasında topla buluşan Cornelius sol çaprazdan ceza sahası içine koşu yapan Djaniny ile topu buluşturdu. Meşin yuvarlağı önüne alan Djaniny'ni kaleci Munir'in solundan topu ağalarla buluşturdu. 1-0
38. dakikada sol taraftan Denswill'in yerden penaltı noktasına doğru gönderdiği topa ayağının içiyle düzgün bir vuruş yapan Cornelius meşin yuvarlağı kaleci Munir'in solundan ağlarla buluşturdu. 2-0
Trabzonspor maçında kaç bilet satıldı?
Bordo mavili taraftarlar şampiyonluk yolunda ilerleyen takımlarına destek olmak için gişelere akın etti. Trabzonspor-Atakaş Hatayspor maçında stadyumun yüzde 88'lik bölümünün biletleri tükenirken bilet satış rakamı 36 bini geçti.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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