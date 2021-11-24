Trabzonspor'un gol kralları

Trabzonspor tarihinde beş gol kralı çıkarabildi. Bu sezon 'fırtına' estirmeye devam eden takımın tarihindeki gol kralları ise uluslararası alanda tanınan oyuncular konumunda....

Süper Toto Süper Lig'de 13 maçta aldığı 33 puan ile zirvede bulunan Trabzonspor en yakın rakibi ile puan farkını 7'ye çıkarırken Fenerbahçe'den 10, Galatasaray'dan 12, Beşiktaş'tan ise 13 puan önde.

Bordo Mavili ekibin tarihinde gol krallıklarına baktığımızda ise tarihi süreç içerisinde karşımıza ilginç bir futbol backraundu çıkıyor...

Trabzonspor tarihinde 5 gol kralı çıkardı. Bunlardan biri hem ikinci lig, hem de birinci ligde bu başarıya imza atmış Necmi Perekli, ikincisi Gürcü golcü Şota Arveladze, üçüncüsü Fatih Tekke, dördüncüsü Burak Yılmaz, beşincisi Alexander Sörloth.

Kırmızı Grup'tan Süper Lig'e

1968/69 tarihinde 2. lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Trabzonspor, İzmirspor'un şampiyon olduğu ligi 6. sırada tamamladı. Ancak Nemci Perekli 22 gol atarak krallık tacını giydi. Perekli bir sezon sonra da 20 gol atarak ikinci kez gol kralı oldu.Perekli; Giresunspor, Beşiktaş ve Altay maceralarından sonra döndüğü Trabzonspor'un ikinci kez şampiyon olduğu 1976/77 sezonunda 22 maçta attığı 18 golle bordo-mavili ekibin Birinci ligdeki ilk gol kralı oluyordu.

Bu tarihten uzun yıllar sonra, yani 1995/96 sezonunda Trabzonspor şampiyonluğu kıl payı kaçırdı ama, Gürcü oyuncu Şota Arveladze ile teselli buldu. Çünkü Şota oynadığı 34 maçta rakip filelere 25 gol gönderme başarısı gösterdi.

5 gol kralı çıkardı

Trabzonspor kulübünün resmi sitesindeki bilgiye göre; Trabzonspor tarihinde beş gol kralı çıkarabildi.Hami Mandıralı iseTrabzonspor forması altında attığı toplam 273 golle (Türkiye Spor Toto Süper Lig, Kupa Galipleri Kupası, Türkiye Başbakanlık Kupası, Türkiye Süper Kupa, Türkiye Kupası, UEFA Avrupa Ligi) Bordo-Mavili ekibimizin en çok gol atan oyuncusu unvanını kazandı.

Trabzonspor alt yapısından yetişen Hami Mandıralı 1985-2002 yılları arasında (1998/99 döneminde Almanya'nın Schalke 04 takımında oynadı) attığı 273 golün birçoğunu frikikten kaydederek haklı olarak “bombacı” unvanını da kazandı. Hami Trabzonspor'un Avrupa kupalarında en fazla gol atan oyuncusu oldu.

Mandıralı'dan Fatih Tekke'ye

Mandıralı 2002 sezonunda Trabzonspor'dan ayrıldı. Hami halen Türkiye liginde Tanju Çolak ve Hakan Şükür'den sonra en çok gol atan 3. futbolcudur.Takımımızın bir diğer gol kralı ise Fatih Tekke'dir. 2004-2005 Sezonunda 31 gole imza atan Fatih Bordo-Mavili forma altında krallık unvanını taşıyan 3. futbolcu olarak tarihe geçti. Fatih 2006-2007 sezonu başında Rusya'nın Zenit St.Pettersburg takımına transfer oldu.

Burak'ın yıldızı parladı

Takımın bir diğer gol kralı ise Burak Yılmaz'dır. Burak Yılmaz 33 golle 2011-2012 sezonunu gol kralı olarak tamamladı. Ayrıca Burak bu performansıyla bir sezonda en fazla gol atan futbolcu unvanını da eline aldı.

Spor Toto Süper Lig ve Süper Final'de toplam 34 maçta forma giyen ve 33 gol kaydeden Burak kulübün tarihindeki dördüncü gol kralı olmayı başardı.

Son gol kralı

Kulübün son gol kralı ise Norveç'li Alexander Sorloth oldu. Süper Lig'de 2019 – 2020 sezonunda oynadığımız 34 maçın 34'ünde de forma giyen Sorloth, sezon boyunca 24 kez fileleri havalandırarak kulübümüzün beşinci gol kralı olarak tarihe geçti.Sorloth aynı zamanda 2019 – 2020 sezonunda oynadığımız Süper Lig, Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi maçlarında toplamda 49 maçta forma giydi. Bu karşılaşmalarda ise Sörloth, 33 gol ve 10 asiste imza attı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.