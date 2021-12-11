Trabzonspor'un galibiyet serisine Antalyaspor’dan nokta!

Trabzonspor'un Spor Toto Süper Lig'de 27 maçlık yenilmezlik serisine Fraport TAV Antalyaspor son verdi.

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Fraport TAV Antalyaspor, konuk ettiği Trabzonspor'u 2-1 yendi.

2. dakikada Doğukan Sinik'in ceza sahası sağ çaprazdan vuruşunda Trabzonspor savunması meşin yuvarlağı kale önünden uzaklaştırdı. 5. dakikada Ghacha'nın sağ kanattan pasında ceza sahasında topla buluşan Doğukan Sinik'in şutunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı. 17. dakikada Hamsik'in ceza yayı önünden sert şutunda kaleci Boffin, soluna uzanarak topu kornere çeldi. 23. dakikada Nwakaeme'nin ceza alanı sol çaprazdan şutu Antalyaspor savunmasına çarpıp kornere çıktı.

24. dakikada Trabzonspor öne geçti. Hamsik'in sol köşeden kullandığı kornerden gelen topa ceza sahasında iyi yükselen Hugo kafayı vurdu. Kaleci Boffin'den sağ bacağına çarpıp dönen topu önünde bulan Cornelius, meşin yuvarlağı kalecinin sağından ağlarla buluşturdu: 0-1.

33. dakikada Antalyaspor penaltı kazandı. Hakem Zorbay Küçük, Doğukan Sinik'in şutunda Edgar'ın ceza sahasında topa elle müdahale ettiğine karar vererek penaltı noktasını işaret etti. 34. dakikada penaltı atışını kullanan Fredy, topu kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan filelere gönderdi: 1-1.

50. dakikada Djaniny'in ceza alanı sağ çaprazdan şutunda meşin yuvarlak üstten dışarıya çıktı. 55. dakikada Doğukan Sinik'in şutunda kaleci Uğurcan Çakır gole izin vermedi.

60. dakikada Doğukan Sinik'in sağ köşeden kullandığı kornerle ceza alanına gönderdiği ortaya iyi yükselen Mukairu'nun kafayla şutunda, kaleci Uğurcan Çakır sağına uzanarak golü engelledi.

73. dakikada Antalyaspor öne geçti. Güray Vural'ın ceza sahası sol çaprazdan şutunda, ön kale direği önündeki Dorukhan Toköz ters vuruşla topu kendi kalesine gönderdi: 2-1.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un da protokol tribününden izlediği karşılaşmayı Akdeniz ekibi 2-1 kazandı.

Trabzonspor'un 27 maçlık yenilmezlik serisine Antalyaspor son verdi

Antalya Stadı'nda oynanan 16. hafta mücadelesinde bordo-mavilileri 51. lig randevusunda 2-1 yenen Akdeniz ekibi, puanını 21'e çıkardı.

Daha önce Altay ve Aytemiz Alanyaspor'u yenen Antalyaspor, Trabzonspor galibiyetiyle iç sahada üst üste üçüncü maçını kazanmış oldu.

Antalyaspor mücadelesinden önce oynadığı son 8 karşılaşmayı kazanan ligde lider konumda bulunan Karadeniz ekibi ise 39 puanda kaldı.

Trabzonspor'un Fraport TAV Antalyaspor yenilgisiyle ligde 27 maçlık yenilmezlik serisi de sona ermiş oldu. Bordo-mavililer, Abdullah Avcı yönetiminde geçen sezonun 29. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a sahasında 3-1 mağlup olduktan sonra oynadığı 27 maçta mağlup olmayıp, bu karşılaşmalarda 16 galibiyet, 11 beraberlik elde etmişti.

Son deplasman yenilgisini geçen sezon ligin 6. haftasında 25 Ekim 2020 tarihinde İstanbul'da oynanan Fenerbahçe maçında 3-1'lik sonuçla yaşayan bordo-mavililer, o günden bu yana dış sahada kaybetmemişti. AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.