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TIMETURK / SPOR / Trabzonspor'un eski yıldızı Daniel Sturridge'nin yeni takımı belli oldu!

Trabzonspor'un eski yıldızı Daniel Sturridge'nin yeni takımı belli oldu!

Bir dönem Trabzonspor forması giyen Daniel Sturridge'in yeni adresi Perth Glory takımı oldu.

52 Dakika Önce
2021-10-01 13:41:24
Trabzonspor'un eski yıldızı Daniel Sturridge'nin yeni takımı belli oldu!

Son olarak ülkemizde Trabzonspor forması giyen Daniel Sturridge, yaklaşık 18 ay sonra Avustralya A-League takımlarından Perth Glory'ye transfer oldu.

En son Mart 2020'de bahis oynadığı gerekçesiyle 4 ay ceza alan İngiliz yıldızın sözleşmesi Trabzonspor tarafından feshedilmişti. Golcü futbolcu yaklaşık 18 ayın ardından kendisine yeni bir kulüp buldu. Sturridge, Avustralya ekibi Perth Glory ile sözleşme imzaladı.

İngiliz Yıldız, Trabzonspor forması ile 16 maça çıkmış ve 7 gol 4 asistlik performans göstermişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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