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TIMETURK / SPOR / Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off'ta!

Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off'ta!

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 tamamlanan maçta Molde'ye penaltılarda 4-3 üstünlük kuran Trabzonspor, play-off turuna yükseldi. Temsilcimiz Trabzonspor play-off turunda Roma ile karşılaşacak.

23 Dakika Önce
2021-08-12 21:52:11
Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off'ta!

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UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 tamamlanan maçta Molde'ye penaltılarda 4-3 üstünlük kuran Trabzonspor, play-off turuna yükseldi.

İlk yarı

10. dakikada Trabzonspor gole yaklaştı. Bakasetas'ın soldan kullandığı kornerde Hamsik'in ceza sahası içinde yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten döndü.

11. dakikada gelişen Molde atağında Eikrem'in ceza sahasına uzun pasında Brynhildsen, sağ çaprazda kontrol ettiği topu şık bir şekilde Hestad ile buluşturdu. Bu oyuncunun ceza sahası içinde yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin yanından az farkla auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.

Öte yandan müsabakanın hakem kadrosunda değişikliğe gidilmesi dikkati çekti. UEFA tarafından daha önce Macaristan'dan orta hakem Adam Farkas, yardımcı hakemler Balazs Szert ve Balazs Szalai ile dördüncü hakem Ferenc Karako'nun görev yapacağını duyurduğu karşılaşmada, yapılan değişikliğin ardından Portekizli hakemler görevlendirildi. Maçta Fabio Verissimo, Rui Teixeira, Pedro Nuno De Sa Martins ve Antonio Emanuel Carvalho Nobre hakem dörtlüsü yer aldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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