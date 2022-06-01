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Trabzonspor U19 - Fenerbahçe U19 maçı canlı yayınlanacak mı? CANLI

Süper Lig U19 Akademi Ligi'nde Trabzonspor U19 kendi saha ve seyircisi önünde Fenerbahçe U19'u konuk ediyor. Birçok taraftar nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Peki Trabzonspor U19 - Fenerbahçe maçı canlı yayınlanacak mı?

50 Dakika Önce
2022-06-01 12:43:20
Trabzonspor U19 - Fenerbahçe U19 maçı canlı yayınlanacak mı? CANLI

Süper Lig U19 Akademi Ligi'nde Trabzonspor U19 kendi saha ve seyircisi önünde Fenerbahçe U19'u konuk ediyor. Birçok taraftar nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Peki Trabzonspor U19 - Fenerbahçe maçı canlı yayınlanacak mı?

Trabzonspor U19 - Fenerbahçe maçı hangi gün ve saatte?

Trabzonspor U19 - Fenerbahçe maçı 1 Haziran Salı günü saat 16:00'da Yavuz Selim Stadı'nda oynanacak.

Trabzonspor U19 - Fenerbahçe maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Trabzonspor U19 - Fenerbahçe maçı ulusal ve yerel kanalların yayın akışında yer almıyor. Ancak Trabzonspor'un YouTube kanalından da yayınlama ihtimalide bulunuyor.

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