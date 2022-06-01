Trabzonspor U19 - Fenerbahçe U19 maçı canlı yayınlanacak mı? CANLI

Süper Lig U19 Akademi Ligi'nde Trabzonspor U19 kendi saha ve seyircisi önünde Fenerbahçe U19'u konuk ediyor. Birçok taraftar nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Peki Trabzonspor U19 - Fenerbahçe maçı canlı yayınlanacak mı?