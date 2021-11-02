Trabzonspor U19 - FC Midtjylland U19 maçını HD olarak canlı izle!

UEFA Gençlik Ligi’nde Trabzonspor U19 takımı kendi seyircisi önünde Danimarka temsilcisi FC Midtjylland U19 misafir edecek. Peki bu zorlu mücadele ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?