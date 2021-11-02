Trabzonspor U19 - FC Midtjylland U19 maçını HD olarak canlı izle!
UEFA Gençlik Ligi’nde Trabzonspor U19 takımı kendi seyircisi önünde Danimarka temsilcisi FC Midtjylland U19 misafir edecek. Peki bu zorlu mücadele ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
2021-11-02 12:13:11
UEFA Gençlik Ligi'nde Trabzonspor U19 takımı kendi seyircisi önünde FC Midtjylland U19 takımını ağırlıyor.
İlk kez katıldığı UEFA Gençlik Ligi'nde turnuvanın ilk turunda Bosna ekibi Zvijezda 09 takımını eleyen Trabzonspor U19 takımı bugün saat 14:00'da kendi sahasında FC Midtjylland U19 takımını konuk edecek.
Trabzonspor U19 - FC Midtjylland U19 maçı hangi kanalda?
Trabzonspor U19 - FC Midtjylland U19 maçının canlı yayın hakkı bulunmuyor. Ancak maç saatine kadar yayın hakkı ile gelişme olduğu an sitemizden duyurusu yapılacaktır. Mücadelenin önemli anları sitemizde yer alacaktır.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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