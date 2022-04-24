Trabzonspor'u dipten zirveye taşıdı

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Adana Demirspor'u deplasmanda 3-1 yenerek şampiyonluğa çok yaklaşan Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde dipten zirveye tırmandı.

Ligde 76 puanla liderlik koltuğunda oturan ve en yakın rakibi Fenerbahçe'nin bitime 4 hafta kala 11 puan önünde bulunan Karadeniz ekibi, hafta sonunda şampiyonluğu kutlamayı hedefliyor.

Fenerbahçe'nin 29 Nisan Cuma günü Gaziantep FK maçında puan yitirmesi halinde karşılaşma oynamadan bitime 3 hafta kala şampiyonluğa ulaşacak Karadeniz ekibine, sarı-lacivertli takımın galip gelmesi halinde ise Fraport TAV Antalyaspor karşısında 1 puan yeterli olacak.

37 sezonluk hasrete 66 haftada son verme fırsatı

Ligde en son şampiyonluğunu 1983-84 sezonunda yaşayan Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı ile büyük özleme son vermeye hazırlanıyor.

37 sezondur şampiyon olamayan Karadeniz ekibi, Avcı ile 66 haftalık dönemde şampiyonluk ipini göğüsleme fırsatı elde etti.

Bordo-mavililer, 10 Kasım 2020'de göreve getirilen Abdullah Avcı yönetiminde geçen sezonun 9. haftasından itibaren 66 lig maçına çıktı.

Karadeniz ekibi, bu karşılaşmalarda 40 galibiyet, 21 beraberlik alırken, sadece 5 mağlubiyet yaşadı ve başarılı bir grafik ortaya koydu.

Geçen sezonki maçlar

Geçen sezon ligin ilk 7 haftasında 1 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşamasının ardından İngiliz çalıştırıcı Eddie Newton ile yollarını ayıran bordo-mavililer, geçici olarak takımın başına getirdiği futbolcu izleme komitesi başkanı İhsan Derelioğlu yönetiminde çıktığı bir maçta da berabere kaldı.

Trabzonspor, ilk 8 haftalık periyotta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayıp 6 puanla 17. sırada yer aldı.

Ligin ilk 8 haftasında 4 mağlubiyet yaşayan Karadeniz ekibi, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde sezonun kalan bölümündeki 32 karşılaşmada ise sadece 3 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı. 18 karşılaşmayı kazanan bordo-mavili takım, 11 kez de berabere kaldı.

Trabzonspor, geçen sezon 40 maçta 19 galibiyet, 14 beraberlik, 7 mağlubiyetle 71 puan toplayarak ligi dördüncü sırada bitirerek Avrupa kupalarına katılma fırsatı elde etti.

26 haftadır liderlik koltuğunu bırakmadı

Trabzonspor, bu sezon ise 34 haftalık bölümde 22 galibiyet, 10 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.

Ligin 9. haftasında Fenerbahçe'yi sahasında 3-1 mağlup ederek rakibinden liderliği devralan bordo-mavililer, aralıksız 26 haftadır liderlik koltuğunu bırakmadı.

Trabzonspor'da ikinci kupası olacak

Trabzonspor, hafta sonunda şampiyon olması halinde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde ikinci kupasını da elde edecek.

Bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı döneminde TFF Süper Kupa'yı müzesine getirdi. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda geçen sezon Medipol Başakşehir'i 2-1 yenen Karadeniz ekibi, TFF Süper Kupa'nın sahibi olmuştu.

Abdullah Avcı Kimdir?

Tam adı Abdullah Mucip Avcı, 31 Temmuz 1963 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Aslen Samsun'ludur. Babasının adı Muhsin Avcı'dır. Ticaret lisesi mezunudur. Abdullah Avcı, futbola Vefa'da başlamış sonralarında Fatih Karagümrük, Rizespor, Kahramanmaraşspor, Bakırköyspor ve Kasımpaşa'da oynamıştır. Buralardaki oyunculuğu bittikten sonra en uzun süre futbol oynadığı ve takım kaptanlığı yaptığı İstanbulspor'a transfer olmuştur.

Abdullah Avcı, 2004 yılının ekim ayında Türkiye 17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın başına geçti. 10 Ekim 2004'te Ermenistan'ı 2-1 yendikleri eleme maçı ilk milli maçı oldu. Türkiye ile eleme grubunda birinci olarak elit tura yükseldi. Elit turda da üç maçta üç galibiyet alarak turnuvaya katıldılar. Turnuvaya İtalya yenilgisiyle başlamışlardı. Böylece Avcı, ilk yenilgisini 12. maçında almıştı. Daha sonra İngiltere ve Belarus'u geçerek grup ikincisi oldular. Yarı finalde Hırvatistan'ı, finalde de Hollanda'yı yenen takım tarihinde ikinci kez Avrupa Şampiyonu oldu.

Abdullah Avcı'nın kariyeri

Türkiye milli takım teknik direktörü Guus Hiddink'in görevinden ayrılmasıyla boşalan milli takım teknik direktörlüğüne 17 Kasım 2011 tarihinde getirilmiştir. 20 Ağustos 2013 tarihinde istifa edene kadar 18 maçta sadece 6 galibiyet ve 4 beraberlik ve 8 yenilgi almıştır.

İstanbul Büyükşehir Belediyespor futbol takımının adı 4 Haziran 2014 tarihinden itibaren İstanbul Başakşehir Futbol takımı oldu ve 5 Haziran 2014 tarihinden itibaren teknik direktör olarak başına Abdullah Avcı geçirildi. Medipol Sağlık Grubu ile 25 Mayıs 2015 tarihinde 4 yıllık isim sponsorluğu anlaşması yapılınca takımın adı Medipol Başakşehir Futbol Kulübü oldu.

2014-15 sezonunda İstanbul Başakşehir futbol takımı sezonu 59 puan ile 4.sırada tamamlayarak tarihinde ilk kez Avrupa Ligi'nde mücadele etmeye hak kazanmıştır. 2015-2016 sezonuna Avrupa Ligine erken veda etti.

Avcı evli mi?

Abdullah Avcı, 1990 yılında Hülya Avcı ile evlendi. Ege ve Mert adında iki oğlu vardır.

Abullah Avcı hangi takımlarda oynadı

1984-1986 - Fatih Karagümrük

1986-1988 - Çaykur Rizespor

1988-1989 - Kahramanmaraşspor

1989-1990 - Bakırköyspor

1990-1991 - Kasımpaşa

1991-1995 - İstanbulspor

1995-1995 - Küçükçekmecespor

1996-1996 - Nişantaşıspor

1998-1999 - Vefa .