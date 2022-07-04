Trabzonspor, Trezeguet'yle anlaştı

Trabzonspor, Mısırlı futbolcu Trezeguet'le (Mahmoud Ahmed İbrahim Hassan) ile anlaşma sağladığını duyurdu.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, profesyonel futbolcu Trezeguet'yle 4 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya her bir sezon için 1 milyon 550 bin avro garanti ücret ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt garanti ücret tutarının yüzde 5'i oranında ödeme yapılacaktır."

Trezeguet, geride kalan sezonun ikinci yarısında Medipol Başakşehir formasını giymişti. AA .