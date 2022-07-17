Trabzonspor - Torino maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda?

Yeni sezon öncesi kulüpler hazırlık maçına devam ediyor. Trabzonspor - Torino ile karşılaşacak. Peki Trabzonspor - Torino maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda?