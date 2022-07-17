Trabzonspor - Torino maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda?
Yeni sezon öncesi kulüpler hazırlık maçına devam ediyor. Trabzonspor - Torino ile karşılaşacak. Peki Trabzonspor - Torino maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda?
2022-07-17 12:19:16
Yeni sezon öncesi kulüpler hazırlık maçına devam ediyor. Trabzonspor - Torino ile karşılaşacak. Peki Trabzonspor - Torino maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda?
Trabzonspor - Torino maçı ne zaman, saat kaçta?
Trabzonspor - Torino maçı 23 Temmuz Cumartesi günü 17:00'da oynanması planlanıyor.
Trabzonspor - Torino maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
Trabzonspor - Torino maçı A Spor ekranlarından yayınlanması bekleniyor.
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