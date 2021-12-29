Trabzonspor, Sverir Ingi Ingason'a teklifte bulundu mu?

Transfer çalışmaları sürdüren Trabzonspor için birçok isim yazılmaya başlandı. PAOK forması giyen Sverir Ingi Ingason'un bordo mavili ekibin transfer teklifinde bulunduğu öne sürüldü.

Transfer çalışmaları sürdüren Trabzonspor için birçok isim yazılmaya başlandı. PAOK forması giyen Sverir Ingi Ingason'un bordo mavili ekibin transfer teklifinde bulunduğu öne sürüldü.

Sverir Ingi Ingason Trabzonspor'un transfer listesinde mi?

Bordo mavili ekibe yazılan ve resmi teklifte bulunduğu iddia edilen Sverir Ingi Ingason için Trabzonspor'un resmi teklifte bulunmadığı ve transfer listesinde yer almadığı ortaya çıktı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.