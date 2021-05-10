Trabzonspor sol kanat oyuncusu Cristian Tello'nun peşinde!

Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı'nın yönetime Cristian Tello'nun transfer edilmesini istedi.

Sol kanat arayışlarını hızlandıran Trabzonspor'dan flaş bir hamle geldi.

Abdullah Avcı Talimat Verdi Yönetim Harekete Geçti !

Timetürk'ten Serkan Aşkın 'ın haberine göre, Trabzonspor Cristian Tello'nun peşinde. Abdullah Avcı çok istediği kanat oyuncusu için yönetimi ikna etti.

Real Betis kulübü oyuncu için Trabzonspor'dan Barcelona'ya ödemiş oldukları 4 milyon Euro'yu istiyor.

Avcı Yönetimi İkna Etti!

Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı'nın yönetimi ikna ettiği ortaya çıktı.Bordo mavili ekibin fiyat açısından bu transfere karşı çıktı ancak Avcı'nın yönetimi ikna ettiği belirtildi.

Tello bu sezon 5 gol 3 asistle oynadı. Öte yandan Cristian Tello'nun Betis ile 2022 sözleşmesi bulunuyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.