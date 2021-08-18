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TIMETURK / SPOR / Trabzonspor, Siopis ile anlaştı

Trabzonspor, Siopis ile anlaştı

Trabzonspor Kulübü, Yunan futbolcu Manolis Siopis'i transfer ettiğini duyurdu.

48 Dakika Önce
2021-08-18 19:42:09
Trabzonspor, Siopis ile anlaştı

Bordo-mavililer, 3 yıllığına anlaşmaya vardığı oyuncunun bonservisi için Alanyaspor Kulübüne 3 taksit halinde 1 milyon avro ödeyecek. Karadeniz ekibi, Siopis'e de yıllık 700 bin avro ödeme yapacak.

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Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, iki ayrı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcu Emmanouil Siopis'in kulübümüze transferi konusunda, Alanyaspor Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Alanyaspor Kulübüne sözleşme fesih bedeli olarak, 3 taksit halinde toplam 1 milyon euro ödenecektir. Alanyaspor Kulübüne ayrıca futbolcunun bir başka kulübe transfer olması veya kiraya verilmesi durumunda elde edilen transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının yüzde 20'si, ödenecektir.

"Profesyonel futbolcu Emmanouil Siopis ile 3 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya her bir sezon için 700 bin avro garanti ücret ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık garanti ücretin yüzde 10'u ödenecektir."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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