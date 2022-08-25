Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi'ne veda etti

Trabzonspor, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off turu rövanş maçında sahasında konuk ettiği Kopenhag ile golsüz berabere kaldı.

Danimarka'da oynanan ilk müsabakada 2-1 mağlup olan bordo-mavililer, bu skorla Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. Trabzonspor, Avrupa macerasına UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

STAT: Şenol Güneş

HAKEMLER: Danny Makkelie, Hessel Steegstra, Jan de Vries

TRABZONSPOR: Uğurcan - Larsen, Denswil, Bartra, Eren, Siopis, Dorukhan (Dk. 72 Kouassi), Abdülkadir (Dk. 65 Trezeguet), Bardhi, Djaniny (Dk. 77 Bakasetas), Cornelius

KOPENHAG: Ryan - Diks, Vavro, Khocholava, Lerager (Dk. 84 Lund), Zeca, Daramy (Dk. 62 Mukairu), Claesson (Dk. 77 Haraldsson), Pep Biel (Dk. 77 Karamoko), Falk, Kristiansen

SARI KARTLAR: Bartra (Trabzonspor) - Kristiansen, Claesson, Ryan (Kopenhag)

1'inci dakikada hızlı başlayan Trabzonspor atağında Abdülkadir ceza sahası dışından ileri sağda bulunan Bardhi'ye pasını verdi. Kalenin sağında bulunan Bardhi'nin vuruşunda top sağdan dışarı çıktı.

5'inci dakikada Trabzonspor yarı sahasında topu rakipten yakalayan Djaniny, sol kanattan rakip takım yarı sahasına atak yaptı. Ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Djaniny'nin vuruşunda top, kaleciye çarparak geri döndü.

19'uncu dakikada sağ kanatta ceza sahası dışındaki Larsen'in kaleye doğru gönderdiği topa havalanan Cornelius'un kafa vuruşunda rakip kaleci topa havada müdahale ederek üstten dışarı gönderdi.

38'inci dakikada rakip sahaya ilerleyen Abdülkadir'den topu kapan Daramy, Trabzonspor ceza sahası çizgisi önündeki Biel'e topu gönder. Pep Biel'in gelişine vuruşunda top dışarı çıktı.

41'inci dakikada Kopenhag'da Diks'in sağ taraftan kale sahası içine doğru gönderdiği topa vuran Lerager'in vuruşunda topu Uğurcan yakaladı.

75'inci dakikada Trabzonspor'da Bardhi'nin kullandığı köşe vuruşunda, ceza sahası içindeki Djaniny'nin topa kafa vuruşunda kaleci Ryan uzanarak topu çıkardı.

81'inci dakikada rakip takımdan Karamoko, sağ kanatta topla birlikte ceza sahasına ilerledi. Karamoko'nun dar açıdan yaptığı vuruşta top yan ağlarda kaldı

85'inci dakikada rakip ceza sahası içindeki Cornelius'un geriye gönderdiği topu alan Bakasetas'ın ceza sahası çizgisi üzerindeki vuruşunda top auta çıktı. Karşılaşma 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

ABDULLAH AVCI'DAN MAÇ SONRASI AÇIKLAMA

Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, iki ayaklı maçları tamamladıklarını belirterek, "İlk ve ikinci maçta hem rakip ceza sahasına girme, topa sahip olma, attığımız şut sayısı olarak öndeydik. Bugün özellikle oyunu tamamen kendi elimizde oynadık, rakibe pozisyon vermedik. Oyuncu grubu her şeyi sonuna kadar denedi." dedi.

Kazanıp gruplara devam etmek istediklerini ancak bunu gerçekleştiremediklerini kaydeden Avcı, "Ama iki maç maksimum seviyede oynadık. Maçın büyük bölümünde planları uyguladık. Kenar orta sayısı, girdiğimiz pozisyon fazlaydı. Ama girdiğiniz pozisyonları değerlendirmeniz gerekiyor. 5-6 net pozisyona girdik. Fizik kalitesi yüksek bir takımla oynadık, onları tebrik ediyoruz. Nem oranı yüksek olması oyuncuların fizik kalitesine çok etki etti. Oyun olarak kazanabileceğimiz müsabakada berabere kalarak elendik." şeklinde konuştu.

Avcı, taraftarların da oyunun başından bir bölümüne kadar takıma çok destek verdiğini vurgulayarak, "Sonrasında bazen onların duyguları da karışabiliyor. Oyuna, oyuncuya oyunun süresine biraz daha hoşgörü bekliyorum. Geldikleri, destek oldukları için teşekkür ediyoruz. Yolumuza Avrupa Ligi'nde devam ediyoruz. Taraftarlarımızı, o hoşgörüyle bekleyerek Galatasaray maçına fiziksel ve zihinsel olarak toparlanıp hazır olmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Son alınan sonuçların ardından kredisinin azaldığı yönündeki bir soruya da Avcı, "Ben gülüyorum bunlara. Benim böyle bir şeye ihtiyacım olmadığını düşünüyorum. 1,5 senedir Trabzonspor Kulübü'nde harika işler yapılıyor. Yurt dışına oyuncular satılıyor, kupalar alınıyor. Bir oyun felsefesi, kültürü oluşturuluyor. Benim yolum uzun bir yol." yanıtını verdi.

KADRODA ÖNEMLİ DEĞİŞİM

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Kopenhag ile oynanan rövanş maçında, ilk maça göre kadroda önemli değişiklik yaptı. Play-Off ilk maçında sahaya ilk 11'de çıkan Trezeguet, Kouassi ve Hugo yedek kulübesine çekildi. Trabzonspor'a yeni transfer olan Marc Bartra ve Enis Bardhi, bugünkü mücadelede Trabzonspor'da ilk kez ilk 11'de sahaya çıktı.

TARAFTARLAR TAKIMLARINI YALNIZ BIRAKMADILAR

Bordo-mavili taraftarlar, tribünleri doldurarak takımlarını zorlu maçta yalnız bırakmadılar. Taraftarlar, rakip takımı baskı altına almak için maç boyunca ıslık yağmuruna tuttular. DHA, AA .