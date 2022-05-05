Trabzonspor Şampiyonlar Ligi'ne direkt gidecek mi? Trabzonspor kaç eleme oynayacak? Trabzonspor Şampiyonlar Ligi eleme (play-off) oynayacak mı? Doğrudan mı katılacak? Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan takımlarımız önceki senelerde Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılıyordu. Ancak ülke puanının oldukça geride kalması nedeniyle şampiyon takımımız play-off turunu geçmek zorunda. Trabzonspor Şampiyonlar Ligi'nde direkt katılamayacak. Trabzonspor eşleştiği rakibini geçerse gruplara katılacak.

Trabzonspor Şampiyonlar Ligi'ne direkt gidecek mi? Trabzonspor kaç eleme oynayacak? Trabzonspor Şampiyonlar Ligi eleme (play-off) oynayacak mı? Doğrudan mı katılacak? Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan takımlarımız önceki senelerde Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılıyordu. Ancak ülke puanının oldukça geride kalması nedeniyle şampiyon takımımız play-off turunu geçmek zorunda. Trabzonspor Şampiyonlar Ligi'nde direkt katılamayacak. Trabzonspor eşleştiği rakibini geçerse gruplara katılacak.

Trabzonspor uzun süre lider devam ettiği Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlamayı başardı. Trabzonsporlu taraftlarlar takımlarını Şampiyonlar Ligi'nde görmek için heyecanlanıyor. Şampiyonlar Ligi takımlara büyük ekonomik katkı sağladığı gibi büyük de prestij getiriyor.

Trabzonspor Şampiyonlar Ligi'ne direkt gidecek mi?

Trabzonspor ülke puanının düşük olması nedeniyle Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılamaycak. Trabzonspor play-off turunda eşleştiği rakibini geçmek zorunda kalacak.

Trabzonspor Şampiyonlar Ligi eleme (play-off) oynayacak mı?

Şampiyonlar Ligi'nde takımlarını görmek isteyen Trabzonsporlu taraftarlar takımlarına tam destek sağlıyor. Trabzonspor gruplara kalmak için play-off turunu aşmak zorunda.

Trabzonspor kaç eleme oynayacak?

Bordo-mavili temsilcimiz, Rus kulüplerinin Avrupa'dan men edilmesi nedeniyle Şampiyonlar Ligi'ne 3. turdan değil play-off'tan katılacak. Trabzonspor turu geçerse grup aşamasına katılmaya hak kazanacak, elenirse Avrupa Ligi'ne gidecek.

Trabzonspor kaç eleme oynayacak?

Trabzon'un rakibi, 1 Ağustos'ta belirlenecek. Trabzonspor'un Şampiyonlar Ligi play-off turundaki muhtemel rakipleri belli oldu.

Olympiakos (Yunanistan)

Karabağ (Azerbaycan)

Malmö (İsveç)

Ludogorets (Bulgaristan)

Sheriff (Moldova)

Bodo Glimt (Norveç)

Ferencvaros (Macaristan)

S. Bratislava (Slovakya)

Helsinki (Finlandiya)

TNS (Galler)

Zalgiris (Litvanya)

L. Red (Cebelitarık)

Zürih (İsviçre)

Maccabi Haifa (İsrail)

Apollon (Rum Kesimi)

661 milyon TL kasaya girecek?

Bordo-mavililer, play-off turunda ilk maçını 16-17 Ağustos, rövanşını ise 23-24 Ağustos'ta oynayacak. Fırtına, play-off'a katılım payı olarak kasasına 5 milyon Euro koyacak. Karadeniz devi, Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalması halinde ise 37 milyon Euro'yu cebine indirecek. Bu paraların kazanılması yönetimin elini maddi anlamda iyice rahatlatacak, gerekli takviyeler kolaylıkla yapılabilecek. .