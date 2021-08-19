DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

'ABD'den Lübnan'a elektrik' planı
Her ülke kendi 'adına' yakışanı yapıyor
ABD’nin milyarlarca dolarlık askeri teçhizatı Taliban’ın eline geçti
Galatasaray Danimarka'dan beraberlikle dönüyor
Sivasspor, sahasında Kopenhag ekibine mağlup oldu
Akasya Durağı'nın konusu nedir? Akasya Durağı Dilek kimdir?
Aşık Veysel’in Dünya'ya Gelmemde Maksat türküsünün sözleri nelerdir?
Yılmaz Güney kimdir? Yılmaz Güney nerede ve kaç yaşında doğmuştur?
Telegraph: Afganistan, ABD imparatorluğunun çöküşünün bir başka kanıtı
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi sağlık alanında öncü olmayı hedefliyor!
Esenyurt Polis Merkezi'nde fenalaşan kişinin ölümüne ilişkin 1 kişi tutuklandı
Türk edebiyatında 'göçmen' damgası
Trabzonspor, Roma'ya mağlup oldu
Ekonomi aslında 'çocuk oyuncağı'
Afganistan'ın altı mineral kaynıyor

TIMETURK / SPOR / Trabzonspor, Roma'ya mağlup oldu

Trabzonspor, Roma'ya mağlup oldu

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Trabzonspor, İtalya'nın Roma takımına 2-1 mağlup oldu.

1 Saat Önce
2021-08-19 22:33:58
Trabzonspor, Roma'ya mağlup oldu

16. dakikada Nwakaeme'nin ceza alanı dışı sol çaprazından şutunda kaleci Patricio, kapattığı köşede yatarak topun sahibi oldu.

22. dakikada ceza alanı dışında rakibinden sıyrılan Nwakaeme'nin şutunda kaleci Patricio, topu kontrol etti.

32. dakikada Nwakaeme'nin pasında ceza alanı sol çaprazında Hamsik'in şutunda, kaleci Patricio, topa iki hamlede sahip oldu.

39. dakikada Shomurodov'un pasında, arka direkte uygun durumda topla buluşan Zaniolo'nun sert şutunda top yan ağlarda kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

SON VİDEOLAR

Görüş Bildir Bizimle Paylaş