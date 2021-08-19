Trabzonspor, Roma'ya mağlup oldu
UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Trabzonspor, İtalya'nın Roma takımına 2-1 mağlup oldu.
2021-08-19 22:33:58
16. dakikada Nwakaeme'nin ceza alanı dışı sol çaprazından şutunda kaleci Patricio, kapattığı köşede yatarak topun sahibi oldu.
22. dakikada ceza alanı dışında rakibinden sıyrılan Nwakaeme'nin şutunda kaleci Patricio, topu kontrol etti.
32. dakikada Nwakaeme'nin pasında ceza alanı sol çaprazında Hamsik'in şutunda, kaleci Patricio, topa iki hamlede sahip oldu.
39. dakikada Shomurodov'un pasında, arka direkte uygun durumda topla buluşan Zaniolo'nun sert şutunda top yan ağlarda kaldı.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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