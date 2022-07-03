Trabzonspor, Rizespor'un genç kalecisi Zafer Görgen'e talip oldu!
Yerli kaleci arayışlarını sürdüren Trabzonspor, Çaykur Rizespor'da forma giyen genç kaleci Zafer Görgen'e talip oldu.
2022-07-03 14:13:11
Trabzonspor, Erce Kardeşler'in ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken yerinede kaleci arayışları hız kazandı.
ARANAN KALECİ 1.LİG'DEN!
Trabzonspor'da kaleci arayışları sürerken sürpriz bir ismi gündemine aldı. Bordo mavili ekip Çaykur Rizespor'da geçen sezon 9 maçta forma giyen 22 yaşındaki Zafer Görgen için kolları sıvadı. Trabzonspor kurmyalarının önümüzdeki günlerde Rizepspor'un kapasını çalacağı iddia edildi. Öte yandan Trabzonspor'un Samsunspor'un genç file bekçisi Nurullah Aslan içinde nabız yokladığı belirtildi.
KAYNAK: TİMETÜRK
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