Trabzonspor - Rizespor maçını donmadan, kesintisiz, HD olarak izle!
Süper Lig'in 11.haftası Karadeniz derbisine sahne oluyor. Lider Trabzonspor kendi evinde Çaykur Rizespor'u ağırlıyor. Futbolseverler bu maçın ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda olduğunu merak ediyor.
2021-10-29 11:52:08
Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor ile Rizespor karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde futbolseverler tüm detayları araştırıyor. Peki, Trabzonspor - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
TRABZONSPOR - RİZESPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?
11. haftada oynanacak Trabzonspor - Rizespor maçını Halil Umut Meler yönetecek.
TRABZONSPOR - RİZESPOR MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ
Trabzonspor: Uğurcan, Dorukhan, Edgar, Hugo, İsmail, Berat, Siopis, Hamsik, Gervinho, Abdülkadir Ömüri Cornelius
Rizespor: Gökhan, Dabo, Selim, Holmen, Cemali, Phiri, Boldrin, Baiano, Bolasie, Umar, Pohjanpalo.
TRABZONSPOR - RİZESPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Trabzonspor - Rizespor maçı 29 Ekim Cuma günü saat 20:00'de beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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