Trabzonspor - Rizespor maçını donmadan, kesintisiz, HD olarak izle!

Süper Lig'in 11.haftası Karadeniz derbisine sahne oluyor. Lider Trabzonspor kendi evinde Çaykur Rizespor'u ağırlıyor. Futbolseverler bu maçın ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda olduğunu merak ediyor.