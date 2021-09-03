Trabzonspor o isimle görüşmelere başladı! İşte detaylar

Sol bek arayışlarını hızlandıran Trabzonspor, Levan Kharabadze'yi yakın markaja aldı.

Sol bek hattını güçlendirmek isteyen bordo mavili ekip Dinamo Tiflis forması giyen Levan Kharabadze'nin peşinde.

21 yaşındaki Gürcü futbolcu Levan Kharabadze, 1997 ve üstü doğumlu olduğu için 14. yabancı olarak TFF listesine yazılabilecek. Bordo-Mavililer, Dinamo Tiflis forması giyen Kharabadze'yi kiralık olarak takıma kazandırmayı düşünüyor.

Eğer Karadeniz ekibi yerli bir sol bek bulamazsa, Tiflis kulübüyle resmi temaslara başlayacak.

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.