Trabzonspor - MTK Budapeşte maçı hangi gün, saat kaçta? Hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Yeni sezon öncesi Trabzonspor ilk hazırlık maçına çıkıyor. Trabzonspor - MTK Budapeşte ile karşılaşıyor. Birçok taraftar nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından Trabzonspor - MTK Budapeşte maçının hangi kanaldan canlı yayınlanacağına dair araştırma yapıyor. Peki Trabzonspor - MTK Budapeşte maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?