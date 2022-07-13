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TIMETURK / SPOR / Trabzonspor - MTK Budapeşte maçı hangi gün, saat kaçta? Hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Trabzonspor - MTK Budapeşte maçı hangi gün, saat kaçta? Hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Yeni sezon öncesi Trabzonspor ilk hazırlık maçına çıkıyor. Trabzonspor - MTK Budapeşte ile karşılaşıyor. Birçok taraftar nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından Trabzonspor - MTK Budapeşte maçının hangi kanaldan canlı yayınlanacağına dair araştırma yapıyor. Peki Trabzonspor - MTK Budapeşte maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

2 Saat Önce
2022-07-13 22:46:44
Trabzonspor - MTK Budapeşte maçı hangi gün, saat kaçta? Hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Yeni sezon öncesi Trabzonspor ilk hazırlık maçına çıkıyor. Trabzonspor - MTK Budapeşte ile karşılaşıyor. Birçok taraftar nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından Trabzonspor - MTK Budapeşte maçının hangi kanaldan canlı yayınlanacağına dair araştırma yapıyor. Peki Trabzonspor - MTK Budapeşte maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Trabzonspor - MTK Budapeşte maçı hangi gün ve saatte?

Yeni sezon öncesi Trabzonspor hazırlık maçında MTK Budapeşte ile kozlarını paylaşıyor. Bu zorlu müsabaka 14 Temmuz Perşembe günü saat 19:00'da oynanacak.

Trabzonspor - MTK Budapeşte maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Trabzonspor - MTK Budapeşte maçı A Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.

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