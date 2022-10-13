Trabzonspor, Monaco'yu sahadan sildi! 4-0

UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda mücadele eden temsilcimiz Trabzonspor kendi saha ve seyircisi önünde Fransız devi Monaco'yu 4-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda mücadele eden temsilcimiz Trabzonspor kendi saha ve seyircisi önünde Fransız devi Monaco'yu 4-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Trabzonspor evinde Monaco ile karşı karşıya geldi. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanan zorlu mücadeleyi bordo mavililer 4-0 kazandı. Temsilcimizin gollerini Sarr(KK), Vitor Hugo Enis Bardhi ve Trezeguet kaydetti. Trabzonspor bu galibiyetle grupta puanını 6'ya yükseltti. .