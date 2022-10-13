Trabzonspor, Monaco'yu sahadan sildi! 4-0
UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda mücadele eden temsilcimiz Trabzonspor kendi saha ve seyircisi önünde Fransız devi Monaco'yu 4-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.
2022-10-13 23:56:33
UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda mücadele eden temsilcimiz Trabzonspor kendi saha ve seyircisi önünde Fransız devi Monaco'yu 4-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Trabzonspor evinde Monaco ile karşı karşıya geldi. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanan zorlu mücadeleyi bordo mavililer 4-0 kazandı.
Temsilcimizin gollerini Sarr(KK), Vitor Hugo Enis Bardhi ve Trezeguet kaydetti.
Trabzonspor bu galibiyetle grupta puanını 6'ya yükseltti. .
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