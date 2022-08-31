Trabzonspor Marko Arnautovic ile görüşmelere başladı!
Forvet arayışlarını sürdüren Trabzonspor, Bologna forması giyen Arnautovic ile görüşmelere başladı.
2022-08-31 11:24:38
Cornelius'un boşluğunu doldurmak isteyen Trabzonspor aradığı golcüyü İtalya'da buldu.
ARANAN GOLCÜ İTALYA'DAN BULUNDU!
Golcü arayışlarına devam Trabzonspor aradığı golcüyü Serie A'da buldu. Timetürk'ten Serkan Aşkın'ın haberine göre bordo mavili ekip Bologna forması giyen 33 yaşındaki Arnautovic ile görüşmelere başladı.
Marko Arnautovic'in İtalyan kulübüyle 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. .
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