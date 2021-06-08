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Trabzonspor Marek Hamsik ile 2 yıllık anlaşma sağladı

Bordo-mavili kulüp, serbest statüdeki futbolcuya her bir sezon için 1,5 milyon avro garanti ücret ve 700 bin avro parası ödeyecek.

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08.06.2021 21:16:13
Trabzonspor Marek Hamsik ile 2 yıllık anlaşma sağladı

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, şirket ile serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Marek Hamsik arasında 2 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya 2021-2022 futbol sezonu için 1 milyon 500 bin avro garanti ücret, 2022-2023 futbol sezonu için 1 milyon 500 bin avro garanti ücret ödenecektir. Ayrıca, futbolcuya her bir sezon için 700 bin avro imza ücreti ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, yapılacak yıllık garanti ücretin yüzde 10'u ödenecektir."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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