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Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu: Hedefimiz şampiyonluk
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TIMETURK / SPOR / Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu: Hedefimiz şampiyonluk

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu: Hedefimiz şampiyonluk

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu galip geldikleri Kayserispor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

2 Saat Önce
2021-10-02 21:03:09
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu: Hedefimiz şampiyonluk

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, 2-1 kazandıkları Yukatel Kayserispor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Mücadeleci bir takım kurduk. Hedefimizin şampiyonluk olduğunu, mücadelenin adının şampiyonluk mücadelesi olduğunu söyledik. O doğrultuda da ilerliyoruz" dedi.

Ligin 8'inci haftasında Yukatel Kayserispor, sahasında Trabzonspor'a 2-1 yenildi. Karşılaşma sonrası açıklama yapan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Kayserispor yönetimine, taraftarına ve bizi sokakta görüp selam veren herkese teşekkür ediyoruz. Her zaman olduğu gibi çok iyi ağırlandık. Sonuç ne olursa olsun burası mutlu gelip, mutlu ayrıldığımız bir şehir. Kayserispor'da ligin güçlü takımlarından birisi. Yükselen bir grafiği vardı. Zor bir maç olacağı belliydi. Kolay maç diye bir şey yok diye defalarca söylemiştim. Oynanmadan kazanılan maç da yok. Puan kaybetseniz de dünyanın sonu değil. Dün arkadaşlara da ifade etmiştim; gol yediğiniz zaman maçı kaybetmiyorsunuz veya puan kaybettiğiniz zaman şampiyonluğu kaybetmiyorsunuz. Ancak mücadele etmeyi bıraktığınız an, umutlarınızı kaybettiğiniz anda, inancınızı kaybettiğiniz anda, her şeyinizi kaybediyorsunuz. Onun için lig uzun bir maraton. Maç maç gidiyoruz. Artık kazandığımız maçtan sonra rehavete kapılacak yapımız yok. Mücadeleci bir takım kurduk. Hedefimizin şampiyonluk olduğunu, mücadelenin adının şampiyonluk mücadelesi olduğunu söyledik. O doğrultuda da ilerliyoruz" diye konuştu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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