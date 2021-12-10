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TIMETURK / SPOR / Trabzonspor, Kouassi ile 3.5 yıllığına anlaştı

Trabzonspor, Kouassi ile 3.5 yıllığına anlaştı

Ligde şampiyonluğa adım adım yaklaşan Trabzonspor, sol kanat oyuncusu Jean Evrard Kouassi ile 3.5 yıllığına anlaştı.

1 Saat Önce
2021-12-10 12:54:06
Trabzonspor, Kouassi ile 3.5 yıllığına anlaştı

Trabzonspor Kulübü, Fildişi Sahilli futbolcu Jean Evrard Kouassi ile 3,5 yıllık anlaşma sağladığını duyurdu.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, "Şirketimiz ile serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Jean Evrard Kouassi arasında 3,5 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya 2021-2022 futbol sezonu için 500 bin avro garanti ücret, 2022-2023 futbol sezonu için 1 milyon avro garanti ücret, 2023-2024 futbol sezonu için 1 milyon avro garanti ücret, 2024-2025 futbol sezonu için 1 milyon avro garanti ücret ödenecektir." ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca, 27 yaşındaki oyuncunun bu sezon için 200 bin avro, diğer her bir sezon için 400 bin avro imza ücreti alacağı, menajerlik hizmet bedeli olarak futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak futbolcuya ödenecek yıllık ücretin yüzde 10'unun ödeneceği kaydedildi.

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JEAN EVRARD KOUASSİ KİMDİR?

Jean Evrard Kouassi, 25 Eylül 1994 yılında Fildişi Sahili'nin N'Damien şehrinde dünyaya geldi. Ülkesinde futbola başlayan ve Jeunesse Sportive de Bassam ile Moossou formaları giyen sol kanat oyuncusu, Ocak 2013'te Avrupa'nın yolunu tuttu. Bedelsiz olarak Hajduk Split'e imza atan Kouassi, Hırvatistan'da 2 sezon geçirdi.

Hajduk'ta 73 maça çıkan ve 17 gol, 12 asistle skor katkısı veren Kouassi, Şubat 2015'te 2 milyon Euro bonservisle Çin'e gitti, Shanghai Port'la sözleşme imzaladı. Shanghai'da 2 yıl geçiren ve 48 maçta 12 gol, 6 asistle oynayan yıldız oyuncu, Ocak 2017'de bedelsiz olarak Wuhan Zall'ın yolunu tuttu.

Wuhan'da 105 maça çıkan ve 48 gol, 23 asistle skor katkısı veren 27 yaşındaki kanat oyuncusunun sözleşmesi 31 Aralık 2021'de sona erecek. Güncel piyasa değeri 2 milyon Euro olan Jean Evrard Kouassi, kanatlarda ve forvette görev alabiliyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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