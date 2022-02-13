Trabzonspor - Konyaspor maçını donmadan HD olarak canlı izle!
Süper Lig'de haftanın maçında Trabzonspor en yakın takipçisi Konyaspor'u ağırlıyor. Birçok futbol sever arama motorlarından bu mücadelenin hangi kanaldan yayınlanacağına dair araştırma yapıyor. Peki Trabzonspor - Konyaspor maçı hangi kanaldan yayınlanacak?
2022-02-13 14:21:31
Süper Lig'de haftanın maçında Trabzonspor en yakın takipçisi Konyaspor'u ağırlıyor. Birçok futbol sever arama motorlarından bu mücadelenin hangi kanaldan yayınlanacağına dair araştırma yapıyor. Peki Trabzonspor - Konyaspor maçı hangi kanaldan yayınlanacak?
Trabzonspor - Konyaspor maçı ne zaman saat kaçta?
Trabzonspor - Konyaspor maçı 13 Şubat Pazar günü saat 19:00'da oynanacak.
Trabzonspor - Konyaspor maçı hangi kanaldan yayınlanacak?
Trabzonspor - Konyaspor maçı beIN Sports HD 1'den naklen yayınlanacak. .
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