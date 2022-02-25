Trabzonspor Kayserispor maçı CANLI İZLE I Trabzonspor - Kayserispor maçı ne zaman, nerede yayınlanacak?
Süperlig'de heyecan devam ediyor. Lider Trabzonspor, Kayserispor'u evinde ağırlayacak. Trabzonspor Kayserispor maçı CANLI İZLE I Trabzonspor - Kayserispor maçı ne zaman, nerede yayınlanacak? Trabzonspor - Kayserispor maçı muhtemel 11'leri nedir? İşte detaylar...
2022-02-25 17:31:51
Süperlig'de 27.hafta heyecanı devam ediyor. Lider Trabzonspor evinde Kayserisporu ağırlıyor. Maç ile ilgili tüm detaylar başlama düdüğüne yaklaşırken futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Trabzonspor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
TRABZONSPOR - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Liderlik yolunda emin adımlarla ile ilerleyen Trabzonspor - Kayserispor maçı 25 Şubat Cuma günü saat 20:00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.
TRABZONSPOR-KAYSERİSPOR MUHTEMEL 11'LER NEDİR?
TRABZONSPOR: UĞURCAN, PERES, AHMETCAN, HUGO, PUCHA, BERAT, SIOPIS, BAKASETAS, VISCA, NWAKAEME, CORNELIUS
KAYSERİSPOR: LUNG, HOSSEINI, CAROLE, ONUR, MERT, ATTAMAH, A. PARMAK, C.PANHARO, CARDOSO, GAVRANOVIC, THIAM .
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