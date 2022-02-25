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Trabzonspor Kayserispor maçı CANLI İZLE I Trabzonspor - Kayserispor maçı ne zaman, nerede yayınlanacak?
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TIMETURK / SPOR / Trabzonspor Kayserispor maçı CANLI İZLE I Trabzonspor - Kayserispor maçı ne zaman, nerede yayınlanacak?

Trabzonspor Kayserispor maçı CANLI İZLE I Trabzonspor - Kayserispor maçı ne zaman, nerede yayınlanacak?

Süperlig'de heyecan devam ediyor. Lider Trabzonspor, Kayserispor'u evinde ağırlayacak. Trabzonspor Kayserispor maçı CANLI İZLE I Trabzonspor - Kayserispor maçı ne zaman, nerede yayınlanacak? Trabzonspor - Kayserispor maçı muhtemel 11'leri nedir? İşte detaylar...

1 Saat Önce
2022-02-25 17:31:51
Trabzonspor Kayserispor maçı CANLI İZLE I Trabzonspor - Kayserispor maçı ne zaman, nerede yayınlanacak?

Süperlig'de 27.hafta heyecanı devam ediyor. Lider Trabzonspor evinde Kayserisporu ağırlıyor. Maç ile ilgili tüm detaylar başlama düdüğüne yaklaşırken futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Trabzonspor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TRABZONSPOR - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Liderlik yolunda emin adımlarla ile ilerleyen Trabzonspor - Kayserispor maçı 25 Şubat Cuma günü saat 20:00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

TRABZONSPOR-KAYSERİSPOR MUHTEMEL 11'LER NEDİR?

TRABZONSPOR: UĞURCAN, PERES, AHMETCAN, HUGO, PUCHA, BERAT, SIOPIS, BAKASETAS, VISCA, NWAKAEME, CORNELIUS

KAYSERİSPOR: LUNG, HOSSEINI, CAROLE, ONUR, MERT, ATTAMAH, A. PARMAK, C.PANHARO, CARDOSO, GAVRANOVIC, THIAM .

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