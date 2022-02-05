Trabzonspor - Kasımpaşa maçını donmadan HD olarak canlı izle!

Süper Lig'in 24.haftasında lider Trabzonspor kendi saha ve seyircisi önünde İstanbul temsilcisi Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Peki bu nefesleri kesecek mücadele hangi platformdan yayınlanacak?