Trabzonspor - Kasımpaşa maçını donmadan HD olarak canlı izle!
Süper Lig'in 24.haftasında lider Trabzonspor kendi saha ve seyircisi önünde İstanbul temsilcisi Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Peki bu nefesleri kesecek mücadele hangi platformdan yayınlanacak?
2022-02-05 13:43:23
Süper Lig'in 24.haftasında lider Trabzonspor kendi saha ve seyircisi önünde İstanbul temsilcisi Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Peki bu nefesleri kesecek mücadele hangi platformdan yayınlanacak?
Trabzonspor - Kasımpaşa maçı 5 Şubat Cumartesi saat 16.00'da oynanacak.
Trabzonspor - Kasımpaşa maçı hangi platformdan canlı yayınlanacak?
Trabzonspor - Kasımpaşa maçı beIN Sports HD 1'den naklen yayınlanacak. .
YORUMLAR (0)