Trabzonspor ile Galatasaray berabere kaldı

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray 0-0 berabere kaldı.

8'inci dakikada Boey'un sağdan ortasında yakın mesafeden Mertens'in dokunduğu topu çizgi üzerinde kaleci Muhammet Taha Tepe kontrol etti.

9'uncu dakikada Boey'dan sıyrılarak sol çaprazdan ceza alanına giren Trezeguet'nin şutunda, savunmaya çarparak kaleci Muslera'yı geçen top az farkla kornere çıktı.

13'üncü dakikada Trezeguet'nin soldan ortasında ceza alanı içinde Cornelius'un kafa vuruşunda, top direğin dibinden auta gitti.

31'inci dakikada Galatasaray önemli bir fırsatı değerlendiremedi. Sarı-kırmızılı ekibin hızlı gelişen atağında, Yunus Akgün'ün pasında ceza alanı içinde karşı karşıya pozisyonda Mertens'in yerden şutunda, kaleci Muhammet Taha Tepe yatarak topa müdahale etti ve gole izin vermedi

40'ıncı dakikada Larsen'in ceza alanı dışından şutunda, kaleci Muslera topu kontrol etti.

45+1. dakikada Bardhi'nin kullandığı serbest atışta kaleci Muslera, topu kontrole çeldi.

İlk yarı, golsüz tamamlandı.

73'üncü dakikada sağdan ceza alanı son çizgisine inen Larsen'in yerden ortasında, savunmaya çarparak yükseklik kazanan topu kaleci Muslera, çıkarak kontrol etti.

77'inci dakikada hızlı gelişen Trabzonspor atağında, sağ çaprazdan ceza alanına hareketlenen Trezeguet'nin sert şutunda, kaleci Muslera iki hamlede topu kontrol etti.

78'inci dakikada Mertens'in pasında ceza alanı içinde Gomis'in yerden şutunda, kaleci Muhammet Taha Tepe'nin müdahale edemediği top az farkla auta çıktı.

85'inci dakikada Mertens'in pasında ceza alanı içinde Kerem Türkoğlu'nun şutunda, kaleci Muhammet Taha Tepe ayaklarıyla topa müdahale ederek gole izin vermedi.

90+5. dakikada Oliveira'nın sağdan kullandığı köşe atışında, ceza alanı içinde iyi yükselen Gomis'in kafa vuruşunda, top direğin yanından auta gitti.

Karşılaşma, golsüz sona erdi.

Okan Buruk: "Galibiyete yakın taraftık"

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, "Buradan alınan 1 puan değerli ama bugüne bakıldığında oyunun büyük bölümünde galibiyete yakın taraftık." dedi.

Buruk, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, her iki takımın da maç öncesi hedefinin kazanmak olduğunu belirterek, "Oyunu 90 dakika olarak değerlendirdiğimizde topa daha çok sahip olan, daha çok net pozisyona giren takımdık. Oyunu daha çok yöneten taraftık. Rakibin uzun top geçiş oyunuyla bulmaya çalıştığı pozisyonlar oldu." şeklinde konuştu.

Hiçbir maça beraberlik için çıkmadıklarını vurgulayan Buruk, şöyle devam etti:

"Bu maçı kazanamadığımız için üzgünüz. Tabii ki Trabzonspor deplasmanı önemli bütün takımlar için. Buradan alınan 1 puan değerli ama bugüne bakıldığında oyunun büyük bölümünde galibiyete yakın taraftık. Kazanamadığımız için üzgünüz. Oyun olarak geçen hafta ikinci yarı iyiydi, bugün de iyiydik. Üstüne koyacağız. Takım olmaya başladık. İnşallah ilerleyen haftalarda daha çok gol atan, pozisyonlara giren takım ortaya çıkaracağız."

Buruk, ligin ilk 4 haftasında hakemlerin VAR'a fazla gitmemesine ilişkin bir soru üzerine de "Demin seyrettiğimiz net bir el pozisyonu var. Onda çağrılmadı. Telefondan izledim. Maçta çok fazla çağrılmadı. Dört haftada hakemler açısından çok mutlu musunuz derseniz, çok mutlu değiliz. Bu mutsuzluğu belki bütün takımlar yaşıyor. Hakemle ilgili konuşmuyorum ama bir pozisyon çok net penaltı olarak gözüküyor." ifadelerini kullandı.

Boey'un takımdan ayrılacağı yönündeki haberler ve Mertens'in performansına ilişkin bir soru üzerine de Buruk, şunları söyledi:

"Bizimle devam edecek. Onunla ilgili bir düşüncemiz yok. Zaten şu anda takımımızın performans olarak bugün de bunu gördük, takımın en iyilerinden biriydi. Mertens'in geçen hafta da etkisini hissettik. Bu hafta da maç boyunca yarattığımız pozisyonlarda vardı. Sadece topla değil topsuz da bir şeyler yaptı. Performansından mutluyuz. Takıma geç katıldı. Transferden önce bireysel olarak antrenmanlar yaptı. Şu an yüzde 60'ında, yüzde 100'ünü yakaladığımızda daha önemli oyuncu olacak."

Avcı: "Oyundan memnun değiliz"

Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, oyundan memnun olmadığını söyledi.

Avcı, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, "İyi bir derbi maçı olmadı. Basit top kayıpları bizim adımıza daha fazlaydı. Bir derbiye yakışan büyük takıma yakışan bir maç değildi. Rakibin bize göre 2 tane net pozisyonu vardı. Kalecimiz Taha bu pozisyonları kurtardı. Dalgalı bir oyun. Oyundan memnun değiliz." dedi.

Kendi saha ve seyircileri önünde kazanmak istediklerini ancak bunu gerçekleştiremediklerini anlatan Avcı, "Takımda ilk 11'de yazacağımız 5 kişi takımda yoktu. Oyun organizasyonu ile ayakta kalmaya çalıştık. Dengeli pozisyonlar vardı, rakibin pozisyonları daha netti. 24 günde 6 ciddi müsabaka oynadık. 4 maç 7 puan yolumuza devam ediyoruz.” diye konuştu.

Avcı, rekabette kadro kalitesini güçlendirmeleri gerektiğini vurgulayarak, "3 kulvarda yarışıyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde sonuna kadar zorladık ama Avrupa Ligi devam ediyor. Sakatlıklardan dolayı rotasyon yapma şansım yok. Başkanımız ve Ertuğrul bey bu konuda gayret gösteriyor." ifadelerini kullandı.

"1 puan da bizim için önemliydi"

Galatasaray'da futbolculardan Lucas Torreira, "Oynamak istediğimiz şeyi oynayabildik. Tabii ki 1 puan kazandık ama 1 puan da bizim için önemliydi." dedi.

Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Lucas Torreira, "Biz çok pozitif bir şekilde oynadık. Tabii şampiyon takım olduğu için bizi zorlayacağını biliyorduk. Güzel bir maç oynadığımızı düşünüyorum. Oynamak istediğimiz şeyi oynayabildik. Tabii ki 1 puan kazandık ama 1 puan da bizim için önemliydi." ifadelerini kullandı.

Kendi performansını değerlendiren Torreira, sezon öncesi hazırlık dönemi geçiremediğini belirterek, "Dolayısıyla 70'inci dakikadan sonra hala yorgunluk yaşayabiliyorum. Fakat takıma alışmaya başladım, takım arkadaşlarıma alışmaya başladım. Onun için güzel bir maç olduğunu düşünüyorum. Önümüzdeki maçlarda daha iyi olacağıma inanıyorum. Gerçekten bunun için çalışacağım." şeklinde konuştu.

Trabzonsporlu futbolcu Marc Bartra ise çok yoğun ve zorlu bir maç olduğunu belirterek, "Açıkçası böyle olacağını tahmin ediyorduk. Maça çıkmadan önce kolay olmayacağını biliyorduk. Üstüne bir de birkaç gün öncesinde yine burada yoğun bir maç oynadık. O maç da zor olmuştu. Arka arkaya böyle maçlar oynuyorsunuz. Hedefimiz 3 puan almaktı, taraftarlarımızı daha mutlu etmek isterdik." değerlendirmesinde bulundu.

Trabzonspor'a geldiği ilk saniyeden itibaren insanların kendisine olan sevgisini hissetmeye başladığını aktaran Bartra, şunları kaydetti:

"Soyunma odasına çıktığım ilk andan itibaren sanki Trabzonspor ailesinden biriymişim gibi, sanki uzun yıllar buradaymışım gibi davrandı herkes bana. Büyük bir kulübe geldiniz, buradaki beklentilerin ne kadar büyük olduğunun farkındayım. Çünkü büyük kulüplerde oynadığınız zaman işleri en hızlı şekilde en iyiye çevirmek zorundasınız. Her zaman kazanmak zorundasınız. Ben de bunun bilincinde geldim ve ne kadar büyük bir yerde oynadığımın ve ne kadar büyük bir taraftarın önünde oynayacağımın farkındayım." AA .