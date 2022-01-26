Trabzonspor hangi 3 ismi kadrosuna kattı?

Şampiyonluğun en önemli adaylarından Trabzonspor yeni atılımlara devam ediyor. Trabzonspor yaptığı 3 yeni transfer ile dikkatleri üzerine çekti.

Şampiyonluğun en önemli adaylarından Trabzonspor yeni atılımlara devam ediyor.

Bordo-mavili ekip Bursasporlu Batuhan Kör, Kerem Şen ve Taha Altıkardeş'i renklerine bağladı.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, Bursaspor Kulübünün profesyonel futbolcuları Batuhan Kör, Kerem Şen ve Taha Altıkardeş'in bordo-mavili kulübe transferi konusunda Bursaspor Kulübü ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Açıklamada, "24 Ocak 2022 tarihinde yapılan anlaşmaya göre, Bursaspor Kulübüne sözleşmeler fesih bedeli olarak taksitler halinde 29 milyon lira ödenecektir. Bursaspor Kulübüne ayrıca şarta bağlı prim olarak 3 milyon lira ödeme yapılacaktır." değerlendirmesi yer aldı

Batuhan Kör kimdir?

Bursaspor takımında Forvet mevkinde forma giyen Batuhan Kor, 09 Mart 2001 tarihinde dünyaya gelmiştir. 181 cm boyunda ve kilo olan Batuhan Kor, Sağ ayağını kullanıyor.

Kerem Şen kimdir?

Bursaspor takımında Forvet mevkinde forma giyen Kerem Sen, 14 Haziran 2002 tarihinde dünyaya geldi. Bu sezon ilk 11'de 0 maça çıkan Kerem Sen, 0 sarı kart ve 0 kırmızı kart gördü.

Taha Altıkardeş kimdir?

22 Ağustos 2003'te Bursa'da dünyaya gelen Taha Altıkardeş, futbola Bursa Ufukspor'da başladı. 10 yaşında yeşil sahaya inen ve 2 yıl burada forma giyen Taha, 2015 yılında Vakıfköy'e adım attı. .