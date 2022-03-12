Trabzonspor - Göztepe maçını canlı izle! CANLI
Süper Lig'in 29.haftasında lider Trabzonspor kendi saha ve seyircisi önünde Göztepe'yi ağırlıyor. Birçok futbol sever bu zorlu müsabakanın hangi kanaldan yayınlanacağına dair araştırma yapıyor. Peki zorlu mücadele hangi kanaldan yayınlanacak?
2022-03-12 12:29:53
Süper Lig'in 29.haftasında lider Trabzonspor kendi saha ve seyircisi önünde Göztepe'yi ağırlıyor. Birçok futbol sever bu zorlu müsabakanın hangi kanaldan yayınlanacağına dair araştırma yapıyor. Peki zorlu mücadele hangi kanaldan yayınlanacak?
Trabzonspor - Göztepe maçı 12 Mart Cumartesi günü saat 19:00'da oynanacak.
Trabzonspor - Göztepe maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
Trabzonspor - Göztepe maçı beIN Sports HD 1'den naklen yayınlanacak. .
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