Trabzonspor - Göztepe maçını canlı izle! CANLI

Süper Lig'in 29.haftasında lider Trabzonspor kendi saha ve seyircisi önünde Göztepe'yi ağırlıyor. Birçok futbol sever bu zorlu müsabakanın hangi kanaldan yayınlanacağına dair araştırma yapıyor. Peki zorlu mücadele hangi kanaldan yayınlanacak?