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Trabzonspor - Giresunspor maçını donmadan HD olarak canlı izle! CANLI

Süper Lig'in 22.haftasında lider Trabzonspor kendi evinde Giresunspor'u misafir ediyor. Peki futbol severler bu zorlu maçı hangi kanaldan izleyebilecek?

1 Saat Önce
2022-01-19 19:05:17
Trabzonspor - Giresunspor maçını donmadan HD olarak canlı izle! CANLI

Süper Lig'in 22.haftasında lider Trabzonspor kendi evinde Giresunspor'u misafir ediyor. Peki futbol severler bu zorlu maçı hangi kanaldan izleyebilecek?

Trabzonspor - Giresunspor maçı 19 Ocak Çarşamba saat 20:00'da başlayacak.

Trabzonspor - Giresunspor maçı hangi platformdan canlı yayınlanacak?

Trabzonspor - Giresunspor karşılaşması beIN Sports HD 1'den naklen yayınlanacak. .

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