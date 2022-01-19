Trabzonspor - Giresunspor maçını donmadan HD olarak canlı izle! CANLI
Süper Lig'in 22.haftasında lider Trabzonspor kendi evinde Giresunspor'u misafir ediyor. Peki futbol severler bu zorlu maçı hangi kanaldan izleyebilecek?
2022-01-19 19:05:17
Süper Lig'in 22.haftasında lider Trabzonspor kendi evinde Giresunspor'u misafir ediyor. Peki futbol severler bu zorlu maçı hangi kanaldan izleyebilecek?
Trabzonspor - Giresunspor maçı 19 Ocak Çarşamba saat 20:00'da başlayacak.
Trabzonspor - Giresunspor maçı hangi platformdan canlı yayınlanacak?
Trabzonspor - Giresunspor karşılaşması beIN Sports HD 1'den naklen yayınlanacak. .
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