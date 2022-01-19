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TIMETURK / SPOR / Trabzonspor- Giresunspor maç sonucu I Trabzonspor kaç puanda?

Trabzonspor- Giresunspor maç sonucu I Trabzonspor kaç puanda?

Lider Trabzonspor evinde Giresunspor ile karşı karşıya geldi. Bordo Mavili ekip şampiyonluk yolunda önemli bir maça çıktı. Trabzonspor-Giresunspor maçı kaç kaç bitti....İşte maça dair ayrıntılar

41 Dakika Önce
2022-01-19 23:00:16
Trabzonspor- Giresunspor maç sonucu I Trabzonspor kaç puanda?

Lider Trabzonspor evinde Giresunspor ile karşı karşıya geldi. Bordo Mavili ekip şampiyonluk yolunda önemli bir maça çıktı. Trabzonspor-Giresunspor maçı kaç kaç bitti....İşte maça dair ayrıntılar

Spor Toto Süper Lig'in 22'nci haftasında lider Trabzonspor Giresunspor ile karşılaştı.

Spor Toto Süper Lig'in 22'nci haftasında Trabzonspor ile Giresunspor 3 puan için kapıştı
Medical Park Stadyumu'nda oynanan maçı Alper Ulusoy yönetti.

Maçın golleri ve kaçan penaltı

Maçın golü: 68' Umut Nayir, 78' Andreas Cornelius
Kaçan penaltı: 90+8' Anastasios Bakasetas

Maç 1-1 eşitlikle tamamlandı.

Trabzonspor 1 puan alarak puanını 51 yaptı.

Trabzonspor-Giresunspor maçının ilk 11'leri

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Hüseyin, Hugo, Denswil, Berat, Dorukhan, Bakasetas, Visca, Abdülkadir Ömür, Cornelius

Giresunspor: Okan, Hayrullah, Diarra, Perez, Aziz, Zeki, Flavio, Diabate, Shapi, Sergio, Umut

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