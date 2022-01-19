Trabzonspor- Giresunspor maç sonucu I Trabzonspor kaç puanda?
Lider Trabzonspor evinde Giresunspor ile karşı karşıya geldi. Bordo Mavili ekip şampiyonluk yolunda önemli bir maça çıktı. Trabzonspor-Giresunspor maçı kaç kaç bitti....İşte maça dair ayrıntılar
2022-01-19 23:00:16
Lider Trabzonspor evinde Giresunspor ile karşı karşıya geldi. Bordo Mavili ekip şampiyonluk yolunda önemli bir maça çıktı. Trabzonspor-Giresunspor maçı kaç kaç bitti....İşte maça dair ayrıntılar
Spor Toto Süper Lig'in 22'nci haftasında lider Trabzonspor Giresunspor ile karşılaştı.
Spor Toto Süper Lig'in 22'nci haftasında Trabzonspor ile Giresunspor 3 puan için kapıştı
Medical Park Stadyumu'nda oynanan maçı Alper Ulusoy yönetti.
Maçın golleri ve kaçan penaltı
Maçın golü: 68' Umut Nayir, 78' Andreas Cornelius
Kaçan penaltı: 90+8' Anastasios Bakasetas
Maç 1-1 eşitlikle tamamlandı.
Trabzonspor 1 puan alarak puanını 51 yaptı.
Trabzonspor-Giresunspor maçının ilk 11'leri
Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Hüseyin, Hugo, Denswil, Berat, Dorukhan, Bakasetas, Visca, Abdülkadir Ömür, Cornelius
Giresunspor: Okan, Hayrullah, Diarra, Perez, Aziz, Zeki, Flavio, Diabate, Shapi, Sergio, Umut
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